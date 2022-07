Se manifiestan frente a Congreso de Jalisco por reformas sobre verificación vehicular

Por haber aprobado las reformas que dan paso al programa de Afinación Controlada que propuso el ejecutivo estatal, los dueños de talleres y automovilistas, se manifestaron este jueves en el Congreso de Jalisco en donde colocaron una lona con la foto de los legisladores que aprobaron esta iniciativa y les lanzaron huevos además de llamarles “serviles”, entre otros insultos que gritaron al momento de lanzarlos.

Aunque en el inmueble se colocaron algunas vallas para protegerlo, sobre estas es que colgaron la lona en cuyas fotos descargaron su inconformidad con gritos de “fuera, fuera”.

La iniciativa que fue enviada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, amplía el programa de verificación de emisiones vehicular y el contrato de 15 a 19 años con los proveedores de la tecnología que se emplea en este servicio y que provee Worldwide Environmental Products, lo cual califican los dueños de talleres como un “negocio del gobierno” porque de los 500 pesos que cuesta la verificación, tan solo 100 pesos se va al gobierno y el resto se le da al concesionario de la tecnología.

Además, amenazaron con identificar los lugares en donde se coloquen los operativos para revisar si los autos ya cumplieron con la obligación de este mandato, y alertar para que se desvíen y no sean multados además de que llaman a los ciudadanos a no acudir a verificar los automóviles.

Previo a la protesta, se había convocado a los manifestantes para que llevaran huevos que al final de este movimiento, serían donados a un asilo de ancianos, según dijo uno de los organizadores; sin embargo, al estar en el lugar y al calor de la protesta, decidieron lanzarlos a los rostros de los diputados como parte de su queja.

“Pueden legislar y poner cien años la verificación si quieren; cumplir esa ley injusta y mercenaria depende del ciudadano. No nos vamos a dejar, no vamos a engordar los bolsillos a los empresarios; queremos un programa que no sea tan recaudatorio y tan mercenario", sentenció Jaime Aldrete, representante de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Ambientales y Derechos Humanos.