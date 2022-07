La decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos el pasado 24 de junio, a través de la cual anuló el fallo de la despenalización del aborto de 1973 conocido como “Roe vs Wade” con 6 votos a favor y 3 en contra, fue recibida con júbilo y esperanza por la sociedad norteamericana que defiende la vida de toda persona humana desde la fecundación, como un derecho humano y hecho biológico, y no como un asunto ideológico o político.

Si bien el fallo del Tribunal Supremo no supone que el aborto quede “prohibido en los Estados Unidos”, si implica la inexistencia del “derecho al aborto” en su Constitución, que a nivel federal el aborto ya no será “legal” y que la facultad para legislar sobre la despenalización o no del mismo, es devuelta a los ciudadanos, que por medio de sus representantes electos, decidirán este tema a nivel estatal.

Es así, que nos encontramos ya con casos como Wisconsin, Texas, Alabama, Utah, Dakota del Sur, Kentucky y Louisiana que, desde las primeras horas posteriores al fallo, anularon el aborto en sus estados, y como consecuencia inmediata, las “clínicas” dedicadas a esta práctica, dejaron ya de llevarlos a cabo.

La decisión da una esperanza a los provida

Pero más allá de una cuestión legal, o materia para el debate, la ciencia también alza la voz al respeto. Las investigaciones científicas confirman cada vez con mayor precisión que la vida humana inicia con la fusión del óvulo de la madre y el espermatozoide del padre, y que esa pequeña persona humana, llamada cigoto en el primer estadio de vida; no es un “cúmulo de células”, sino es 1) única e irrepetible, 2) su desarrollo es continuo, 3) posee todo el material genético que tendrá durante toda su vida, 4) dispone de fuerza interior propia, y 5) es autónoma, es decir que por sí sola coordina su crecimiento y desarrollo.

Hoy comienza una nueva época sin precedente en los Estados Unidos: la era post-Roe; la cual deberá ser impulsada por la organización y sinergia de la sociedad civil, y la mejora en las legislaciones locales y política pública a nivel estatal, que respondan a la desesperación y vulnerabilidad de aquellas mujeres que se encuentren ante un embarazo inesperado.

Es por eso, que una “estrategia integral a favor de la vida”, debe considerar a la madre y a su hijo como fin y motivo de todo su esfuerzo, e incluir: apoyo psicológico, acompañamiento, atención médica, becas escolares y universitarias, apoyo económico, y capacitación para reinsertarse en el mercado laboral; así como apoyos tributarios según el número de hijos, subvención federal a las organizaciones que participen en iniciativas de cuidado a la maternidad, agilización y mejora en los trámites de adopción, reformas de ley más incisivas para corresponsabilizar al padre biológico a asumir los costos del embarazo y cuidados de la mujer y su hijo; y la capacitación a los padres de familia en torno a la educación afectivo-sexual para que ellos ejerzan la responsabilidad de formar a sus hijos en este tema.

El 24 de junio del año 2022 será recordado como un parteaguas que dejará atrás aquella época en que murieron más de 60 millones de niños no nacidos y abrirá la puerta a una nueva era de cuidado y respeto a la maternidad, a la mujer y a su hijo.

Dra. Rosario Laris.

Médico, Maestra en Salud Publica,

Doctora en Bioética.

Directora de Sexo Seguro A.C.