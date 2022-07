Fiscalía Militar determina no ejercer acción penal contra General

La Fiscalía General de Justicia Militar determinó no ejercer acción penal contra el General en retiro Mauricio Ávila Medina, quien criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal.

En un oficio firmado por el General de Brigada y fiscal General, Miguel Carrasco Hernández, se indica que “el Representante Social Militar que integra dicha carpeta emitió una determinación de no ejercer la acción penal, sobre la base de aplicación de criterios de oportunidad, lo cual fue autorizado por el suscrito”.

Esa decisión, señala el documento, se tomó con base en la Constitución, el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales.

Se le concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de presentación y localización. Foto: Especial

La Jueza Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió al General, este lunes, una suspensión provisional contra cualquier orden de presentación y localización.

“En caso de que el quejoso no haya comparecido, no se le impone la obligación de hacerlo, ya que la calidad en que fue citado es de imputado, por lo que debe respetarse su derecho a la no autoincriminación.