En agosto, IECM inicia reestructura

En la segunda semana de agosto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tendrá listo su proyecto de reestructuración, así lo informó en entrevista con El Heraldo de México la consejera electoral Erika Estrada Ruiz.

Destacó que en estos momentos el Comité Técnico Especial —cuya instalación aprobaron en junio pasado— se encuentra recolectando información sobre la nueva conformación interna.

Recordó que la modificación al Código de Procedimientos Electorales, aprobada por el Congreso capitalino, señala que el IECM debe eliminar cinco áreas técnicas, que son: la Unidad Técnica de Fiscalización, la Unidad de Derechos Humanos y Género, el Centro de Formación y Desarrollo, la Unidad de Vinculación con Organismos Externos y la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Centros Desconcentrados.

Refirió que la segunda fase consistirá en el análisis de la información y, posteriormente, proponer una reestructura al Consejo General.

Destacó que “buscan un equilibrio institucional”, porque lo que menos quieren es sobrecargar a otras áreas de este órgano electoral con tareas adicionales que realizan las unidades a eliminar.

Por otra parte, Estrada Ruiz refirió que no han encontrado a alguna institución pública, privada o especialistas que puedan apoyar en las tareas de reestructuración “en el tiempo récord que impuso la reforma”.

“Tomamos la decisión, hasta este momento, de no tener ese acompañamiento externo, sino hacerlo con recursos propios, no hay tiempo y no hay dinero”, subrayó.