Atletas de Venustiano Carranza participarán en campeonatos mundiales en Europa y Egipto

Un grupo de atletas que se formaron y son campeones de la alcaldía Venustiano Carranza viajarán a Alejandría, Egipto, para participar en el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno y posteriormente en la Copa del Mundo de Triatlón en España y Noruega, justas para prepararse con miras a los Juegos Olímpicos París 2024.

Entre los deportistas destaca Tamara Vega, quien ya participó en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016, campeona centroamericana y panamericana; Manuel Padilla, campeón del mundo en 2019, David Núñez Gómez, el mejor triatleta de México y su hermano Eduardo, quien obtuvo el segundo lugar en Juegos Panamericanos Junior en 2021.

La mayoría de estos atletas surgieron de nuestras albercas que tenemos en la alcaldía y son frutos de la estrategia deportiva que hemos implementado para que nuestros deportivos sean unos verdaderos semilleros de campeones, destacó Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa de Venustiano Carranza.

“Agradecemos a la alcaldesa que durante la pandemia nos haya facilitado instalaciones como las albercas del Velódromo Olímpico y del Deportivo José María Pino Suárez, si no tuviéramos estas instalaciones no podríamos haber hecho un entrenamiento eficaz”, señaló Brandon Rosas, entrenador de Seleccionados Nacionales de Pentatlón Moderno y Triatlón.

Evelyn Parra reinaugura el Mercado Morelos en Venustiano Carranza

El pentatlón moderno agrupa a las disciplinas de natación, ciclismo, esgrima, equitación y tiro-carrera, y el triatlón lo conforma natación, ciclismo y carrera.

Vecina de 22 años de edad de la colonia Jardín Balbuena, la pentatlista Madison López, asegura que se prepara para los Juegos Olímpicos París 2024, formó parte de la Selección Nacional de Nado Sincronizado con el cual asistió a campeonatos mundiales, “inicié a los 6 años de edad y desde los 13 años soy deportista de alto rendimiento”.

“Yo me formé en la alcaldía Venustiano Carranza, me siento muy afortunada de entrenar en estas instalaciones del Velódromo Olímpico y desde que soy atleta de alto rendimiento he contado con el apoyo de la alcaldía para poder competir en campeonatos internacionales”.