AMLO llega a la Casa Blanca; hablará con Biden de migración, economía y seguridad

Washington.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó este martes a la Casa Blanca, en punto de las 10:47 horas, tiempo local de Washington, para sostener una reunión de trabajo con su par estadounidense, Joe Biden.

López obrador arribó en compañía de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y de su comitiva que integran secretarios de Estado y funcionarios federales.

Entre los funcionarios por parte de México están el canciller Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño; y el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco.

La primera actividad en la Casa Blanca será un encuentro de los presidentes y sus esposas en la oficina Oval, donde despacha Biden, y después de una breve conversación se tomarán una foto grupal.

Después, ambos mandatarios se reunirán junto con sus comitivas para abordar diversos asuntos, principalmente el tema migratorio, económico y en seguridad.

“El tema principal es el de la defensa de nuestro paisanos migrantes. Ese es el tema número uno, además, eso nos conviene a los dos pueblos y las dos naciones porque ustedes vienen a trabajar honradamente a esta gran nación y vienen a hacerla más grande, no vienen a robar, no vienen a hacer ninguna maldad, y en esta gran nación hace falta fuerza de trabajo, eso lo tienen que reconocer porque no hay trabajadores suficientes, pueden tener mucho capital, pero sino hay fuerza de trabajo no hay producción y no hay progreso, ¿no es así?”, dijo AMLO a connacionales en Estados Unidos, este martes por la mañana, previo a su encuentro con Biden.