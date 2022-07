Jueza da suspensión a General tras críticas a estrategia de seguridad

Al General en retiro Mauricio Ávila Medina no se le puede aplicar, por ahora, ninguna orden que implique llevarlo a declarar por la fuerza luego de criticar la estrategia de seguridad del gobierno federal.

El mando castrense en retiro promovió un amparo después de que la Fiscalía Militar lo citó para que compareciera al respecto.

La Jueza Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México le concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de presentación y localización.

De acuerdo con la impartidora de justicia, Ávila Medina no puede ser obligado a comparecer ante autoridades militares.

El próximo viernes se realizará la audiencia. Foto: Especial

“En caso de que el quejoso no haya comparecido, no se le impone la obligación de hacerlo, ya que la calidad en que fue citado es de imputado, por lo que debe respetarse su derecho a la no autoincriminación.

“Se concede a Mauricio Ávila Medina la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se ejecuten las órdenes reclamadas, esto es, no sea privado de su libertad, ni obligado a presentarse con auxilio de la fuerza pública, hasta en tanto se notifique lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva”, indica el acuerdo judicial.

Ávila Medina no acudió al citatorio el pasado 7 de julio, pero sus abogados entregaron la declaración por escrito.

El próximo viernes se realizará la audiencia en la que la juzgadora determinará si le concede o no la suspensión definitiva al General de Brigada.

