Enrique La Madrid: "Candidato de coalición para 2024 es la mejor alternativa para el país"

Un gobierno de coalición derivado de un frente amplio de oposición, es indispensable que se consolide como opción para el 2024, dijo Enrique de La Madrid, exsecretario de Turismo, quien no se descarta como un perfil para encabezar un proyecto político del cual dijo ya hay acercamiento con partidos políticos con representación nacional.

"Necesitamos hacerlo todos unidos, no solamente los partidos de oposición, todos juntos, sino sobre todo también la sociedad, sino no hay formas de competir, pero si tenemos que cambiar, sí, y no solamente alianzas electorales sino también alianzas para generar gobiernos de coalición, no se trata de solamente juntarse para que uno gane y luego haga lo que quiera, se trata de la alianza".

Además, urgió en que se revise la seguridad jurídica y combatir realmente la corrupción además de incorporar a la ciudadanía en temas como el combate a la delincuencia que tanto aqueja al país.

El también director del Centro para el Futuro de las Ciudades, insistió que la alternativa para evitar perpetrar a Morena en el poder en el proceso electoral del 2024 será proponer un gobierno de coalición.

El aumento de los precios en alimentos que es un promedio de 14% Foto: Especial

De visita en Guadalajara, expuso que el candidato presidencial debe tener un perfil conciliador, tanto entre mexicanos y que entienda que se necesita inversión para generar el crecimiento económico con confianza de que se respetarán las reglas del juego y poder crear certeza para los inversionistas.

El aumento de los precios en alimentos que es un promedio de 14 por ciento, y otros productos como el trigo y el maíz, repercute en el nivel de vida de la población porque no hay aumento en salarios lo que vislumbran tiempos complicados.

Para el ex funcionario federal, la apuesta debe ser incentivar las inversiones y sostuvo que en algunos sectores hay margen para que sí se aumenten los salarios y fomentar el aumento del consumo en el país y mejorar la economía en México.

"Tenemos lamentablemente también cerca de ocho millones más de pobres, porque si tienes una economía que decreció y la población sigue creciendo, tenemos niveles de ingresos de los mexicanos del equivalente de hace siete años y tenemos inversiones en México del equivalente de hace 15 años, el desempeño no es bueno y creo que todos tenemos que hacer una revisión de decir que si lo que queremos es bajar la pobreza en México y eliminar el hambre, cómo le hacemos para atraer inversiones y empleos".

Por la tarde, estará sosteniendo reuniones con mayoristas del mercado de abastos y sectores empresariales de la entidad.

