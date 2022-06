Compañeros recuerdan a Diana Piggeoununtt, joven desaparecida desde hace cuatro años en Tijuana

A cuatro años de la desaparición de Diana Piggeoununtt, este jueves compañeros de la joven se reunieron en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) para recordarla y exigir justicia a las autoridades.

Cuatro ex alumnos acompañados de Catalina Heredia Cardiel, quien fue maestra de Diana en la Preparatoria se pronunciaron está tarde en la explanada del plantel educativo.

Frente a un mural de fotografías de la joven, señalaron que Diana era una estudiante muy dedicada e inteligente.

"Hoy hace cuatro años y un día no regresó a su casa, no regresó a la escuela y no volvió a ver a sus seres queridos, ya no regresó esa niña divertida la que se quedaba con nosotros, no regresó esa niña que te impulsaba a ser una mejor versión de ti, esa niña que llegaba a contarte con emoción lo que había hecho por la mañana en natación, ya no regresó esa niña, ya no regresó esa niña que tenía tantas ganas de disfrutar y vivir cada una sus etapas", manifestó entre lágrimas la joven Magdalena Ríos.

Por su parte, la maestra de inglés en la Preparatoria, exige a la Fiscalía General del Estado (FGE) dar con el paradero de la joven, de entonces 15 años de edad pues hasta la fecha un hombre fue detenido sin ser enjuiciado por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada.

La joven desapareció hace 4 años. Foto: Especial

"Hubo promesas que aún no se han cumplido porque no sabemos de ella, donde quiera que ella esté que sepa que sigue siendo muy importante, que su familia, sus amigas y maestros la seguimos extrañando, que deseamos que este bien", expresó Heredia.

Al respecto, el fiscal general del Estado, Iván Carpio Sánchez, dijo en entrevista que el hombre detenido quien fue el último contacto de Diana, se ha negado a declarar sobre lo que ocurrió aquél 8 de junio, sin embargo, continúa la investigación y de ser culpable podría enfrentar una sentencia de hasta 50 años.

"No la damos por muerta, tenemos que seguir buscándola en vida, pero si tenemos información que le pudo haber pasado algo", detalló Carpio Sánchez.

Diana Piggeoununtt fue vista por última vez el 8 de junio del 2018 y un día después sus familiares realizaron una denuncia formal por su desaparición.

Según la carpeta de investigación señala que la joven salió de la Preparatoria rumbo a la Zona Centro donde fue vista con el ahora detenido Juan Manuel "N" con quien mantenía una relación sentimental.

