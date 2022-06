AMLO promete acabar en un año con el cobro de cuotas de recuperación en hospitales públicos

En un año, a más tardar, se acabará con la práctica en hospitales públicos de cobrar cuotas de recuperación por la atención e incluso por medicamentos, prometió este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que la atención debe ser gratuita.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado sobre las cuotas que los usuarios siguen pagando por los servicios de salud; el mandatario federal dijo que es una práctica de sexenios pasados que debe denunciarse.

“Nada sencillo, más cuando se viene de un régimen corrupto… yo no me puedo ir del gobierno -no quiere decir que me vaya a quedar-, yo considero que a más tardar en un año ya no me vas a poder decir eso”, contestó.

Reconoció que hoy se sigue cobrando a los usuarios, pero enfatizó que el derecho a la salud está consagrado en la Constitución y “es letra muerta”.

“Sí, sí, sí lo creo (que sigan cobrando), en un año no para atención médica y medicamentos gratuitos, todos”, resaltó.

Hay 90 por ciento de abasto de medicamentos

López Obrador también aprovechó para señalar que actualmente hay un 90 por ciento de abasto de medicamentos en las instituciones públicas de salud, mientras que al terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2012, "no había ni la mitad".

“Lo que había era una gran corrupción en la compra de medicamentos, por eso se lanzaron muy fuertes, pero ya estamos a punto de resolverlo y no pudieron los corruptos, y vaya que estuvo dura la lanzada, pero somos muy perseverantes.

Ya tenemos ese compromiso muy claro: la atención médica para todos, independientemente de que si tienes ISSSTE, que si tiene Seguro, no, es universal”, expuso el presidente.

RMG