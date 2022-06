Realiza Public/Corporate Solutions, Foro para revisar el futuro político y económico de México

Políticamente, en México no se espera nada que represente una distorsión que termine en conflicto social, aunque el foco rojo es la violencia que provocan los grupos criminales, aseguró el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez.

Durante su participación en el foro “¿Cómo cerrará el 2022 México y Latam?” organizado por Public/Corporate Solutions, el legislador aseguró que el crimen organizado ya se apoderó de diversos estados

“Pero sí está sucediendo en pasos más grandes desde el punto de vista de la violencia. Hay estados en donde realmente hemos perdido el control de la libre circulación y el control de la economía”, aseguró.

Indicó que muchas familias tienen que vivir entre una doble tributación, en las que muchas veces optan por no pagar la real, a las autoridades porque si no pagan al crimen, no pueden mantener abierto su negocio.

Sobre el tema económico, expuso que, en el país, no hay signos de una situación crítica, pero si hay signos claros de debilitamiento, con la inestabilidad de no saber cuál será la respuesta del gobierno ante posibles amenazas.

Sobre las elecciones del pasado 5 de junio en 6 estados, rechazó que haya sido un éxito rotundo para Morena, que ganó 4 entidades, ya tampoco fue una debacle para la oposición que tenía contemplados ganar dos elecciones como lo fue Aguascalientes y Durango.

Aseguró que, en los números totales, el partido en el gobierno obtuvo el 47% de los votos que se registraron el domingo, pero la oposición tiene el 42%, que es una cifra nada despreciable.

Es muy probable que tengamos una década perdida Foto: Especial

Ramírez Marín reconoció no obstante que, en las próximas elecciones en el Estado de México y Coahuila, si la oposición por sí sola, no podrá enfrentar a Morena.

En este marco, el subsecretario de América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, indicó que en la región se avanzará muy poco en el abatimiento de la pobreza extrema

“Es muy probable que tengamos una década perdida. Teníamos ya en la región problemas como la desigualdad y la pobreza extrema y evidentemente la crisis sanitaria y la crisis económica ha agudizado esto”. Dijo

Sobre la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no acudir a la Cumbre de las Américas, respaldó la decisión del jefe del ejecutivo, ya que no se puede hablar de una cumbre de jefes de estado sin la inclusión de todos, y menos en un entorno de crisis y diversos problemas como los que se viven actualmente.

Public/Corporate Solutions ofrece soluciones al sector privado e instituciones públicas que parten de un análisis del contexto y necesidades ante la actualidad que se vive en México y América Latina.

Xiuh Tenorio, CEO de P/C Solutions, indicó que en la región hay mucha polarización y puntos de desencuentro por lo que buscan que dentro de las mejores prácticas, puedan brindar puentes de acercamiento entre ambos sectores.

A ningún país le conviene que la relación entre los empresarios y los gobiernos estén rotas. Estos años que llevamos trabajando en México, que ya son 4, nos ha dado mucho aprendizaje de cómo hacerlo en el país, y ya hemos tenido casos de éxito importante

