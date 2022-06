“La derrota ha sido apabullante”: Militantes del PRI piden remoción de Alejandro Moreno

Luego de los resultados de las pasadas elecciones, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), constituidos en el Frente Nacional “Democracia y Justicia Social”, pidieron la remoción de Alejandro Moreno de la presidencia nacional del instituto político.

“Nuestro Partido se encuentra en una profunda crisis, como lo demuestran los fracasos electorales de 2021 y 2022, en las que sólo se ganó una de las 20 gubernaturas que se eligieron y en cambio perdimos 10 Estados que gobernamos. Las urnas demuestran que no hemos sido capaces de recuperar la confianza de la sociedad ni de construir una propuesta atractiva para el electorado. La derrota ha sido apabullante”, señalaron por medio de un comunicado de prensa.

Indicaron que la dirigencia nacional del partido no ha podido cumplir con su responsabilidad primaria que es ganar elecciones. En cambio, aseguraron, ha asumido una visión patrimonialista, con una actitud excluyente, autoritaria y centrada sólo en intereses y ambiciones personales.

Anotaron que el PRI todavía tiene mucho que aportar al futuro del país. “Somos un partido constructor de instituciones, como lo hemos demostrado a lo largo de la historia”, resaltaron y propusieron lo siguiente:

La inmediata renovación de la Dirigencia Nacional , a fin de iniciar una nueva etapa con una dirigencia incluyente y de amplios consensos, para enfrentar los tiempos cruciales que vienen

Comunicado de los militantes del PR (Foto: Especial)

“No se trata abrir un debate sobre períodos estatutarios de dirigencia; es una consecuencia del balance de resultados frente a los retos inmediatos; es una cuestión de ética política, de honestidad responsable, de dignidad y de atención al interés superior del partido”.

Que se revise la integración del Consejo Político Nacional y de los Consejos Estatales, a fin de elegir de forma incluyente, los órganos de gobierno del Partido.

Se convoque a una Asamblea Nacional Extraordinaria para actualizar estructuras, renovar estrategias y, sobre todo, para elaborar un Proyecto Alternativo de Nación, que sea referente para todos los puestos de representación nacional del Partido y que constituya la alianza electoral “Va por México”, en una auténtica propuesta de gobierno de coalición.

“Hacemos un llamado a todos los priistas, a hacer una reflexión profunda sobre el futuro de nuestro partido. Invitamos a los dirigentes históricos, a los líderes actuales, a los excandidatos, y sobre todo a los millones de militantes y simpatizantes, a no dejar que nuestro partido desaparezca ante intereses particulares que nada tienen que ver con los de México”, sentenciaron.

Por último, convocaron a la unidad partidaria en un marco de principios y valores para fortalecer y modernizar al partido. “Un PRI débil no conviene a nadie: no conviene a la democracia mexicana y la pluralidad política, no conviene a la Alianza por México, no conviene al país”, concluyeron.

