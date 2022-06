Enrique Alfaro: MC aún está lejano para competir a nivel nacional y debe reflexionar ante resultados de comicios

Luego del resultado electoral es necesario realizar una reflexión en donde los partidos han estado perdiendo registros, el partido en el poder federal avanza en gobernar 22 entidades en el país y las alianzas no deben ser opción como en las viejas formas de hacer política, la cual murió en el 2018, señaló el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, quien reconoció que Movimiento Ciudadano (MC) aún está lejos para tener el modelo a escala nacional para ser un partido competitivo y que sea capaz de ganar elecciones.

Y ante este panorama Alfaro dijo que ya es tiempo de analizar una nueva idea o ruta basado en construir la visión de país más allá de alianzas “de puestos, cargos y huesos”, por lo pronto, dijo que en lo personal se mantendrá fiel al proyecto político en el que milita, es decir en MC.

“He competido en los cargos más importantes que hemos ganado solo con la marca de MC y creo que no nos ha ido mal, nos ha ido bastante bien, pero yo no estoy cerrado al diálogo en eso creo que debemos poner sobre la mesa voluntad para platicar, para escuchar, para poner sobre la mesa puntos de vista; no me corresponde a mí, ni me atrevería a descartar ninguna ruta, simplemente lo que creo es que pensar en seguir haciendo política como siempre se ha hecho o seguir pensando en los mismos personajes, en los mismos partidos, la misma dinámica es un grave error”.