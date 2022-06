Debacle del PRI culpa de dirigencias neoliberales: Rubén Moreira

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, culpó de la debacle del partido a las decisiones de dirigencias y gobiernos neoliberales del pasado que el Revolucionario Institucional arrastra desde 1990, reconoció que la ciudadanía les está cobrando factura por los gasolinazos, el aumento a los impuestos y el Fobaproa, por mencionar algunas.

“La facturas que hoy pagamos son pasivos que se vienen arrastrando desde los años 90 's, y hoy estamos pagando esas facturas”, señaló en entrevista con El Heraldo de México.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política, culpó a los exgobiernos priistas de que hoy la ciudadanía le pase factura al PRI por las decisiones neoliberales, por ello reiteró que el partido debe dejar atrás el lastre del neoliberalismo.

“¿No nos estarán cobrando el aumento al IVA?, ¿no nos estarán cobrando el aumento del IVA que se dio en la frontera por parte del PRI?, ¿no nos estarán cobrando el gasolinazo? pues sí, sí nos lo están cobrando, por qué, porque este gobierno bajó el IVA en la frontera y no ha subido la gasolina en los términos que nosotros la subimos, eso nos lo están cobrando. Por eso no es culpa de Alejandro Moreno o del secretario de elecciones, no, no es culpa de ellos, hay que ser claros, a lo mejor les duele”, subrayó Moreira.

En este contexto, cuestionó los señalamientos de los priistas críticos a la dirigencia del partido, tras aclarar que tienen derecho a fijar una posición, señaló que es gente que desde hace mucho está alejada de la vida del partido y del trabajo en la calle.

Reiteró la necesidad del PRI de dejar atrás el lastre del neoliberalismo

“Nosotros tenemos que analizar qué hace, pero desde el punto de vista estructural y el partido está pagando esas facturas, esos pasivos que vienen del pasado, mire Alejandro Moreno recibió con un ocho por ciento el partido, ese es el resultado de la elección presidencial, hoy tenemos un 19 por ciento según las encuestas, más que el PAN, eso es una realidad, es el más grande opositor que hay ahorita al gobierno, le dijo que no a la reforma eléctrica”, sostuvo el exgobernador de Coahuila.

En su defensa a la dirigencia del partido, reiteró que debe entrar a una etapa de análisis, pero rechazó que los problemas por los que atraviesa el partido con la pérdida de gubernaturas sean atribuibles al presidente del partido, Alejandro Moreno.

- ¿Por el bien del partido, se debe replantear la renovación de la dirigencia, no solo del presidente sino de toda la dirigencia? -

“No, no, le voy a decir por qué, porque no podemos cargarle a la dirigencia una responsabilidad que es desde hace muchos años, el resultado no es comida rápida”, señaló el coordinador priista.

En respuesta a los priistas críticos a los resultados electorales y que plantean la refundación del PRI, entre ellos Roberto Madrazo, Fernando Lerdo de Tejada o José Encarnación Alfaro, por mencionar algunos, cuestionó las decisiones que apoyaron en el pasado y cómo dejaron al partido.

“Yo les diría a quienes han estado en el pasado que no dejaron ni seccionales, yo les diría a algunos de los que nos critican, por qué permitieron que hubiera nueve presidentes del PRI en seis años ¿cómo se construye un partido así?, no entiendo” cuestionó Rubén Moreira.

