Respaldo de AMLO a Petro “no es intervencionismo” en elecciones de Colombia: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard rechazó este martes que el presidente Andrés Manuel López Obrador se esté metiendo las elecciones presidenciales de Colombia, al haber respaldado al candidato de izquierda Gustavo Petro, como acusó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Ebrard respaldó la posición de López Obrador de condenar la “campaña negra” que está sufriendo el candidato Petro. Dijo que eso no es intervencionismo sino una opinión política.

“Eso no es intervencionismo, intervencionismo es querer participar directamente y eso no es el caso, siempre hemos respetado a Colombia y a su régimen interno, eso es simplemente una preocupación, pero no es intervencionismo, ni pretendemos intervenir en su proceso interno.