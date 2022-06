Ofrece Gobierno de Jalisco descuentos para incentivar el cumplimiento de verificación vehicular

Con 10 por ciento de descuento en el pago del refrendo para el pago del 2023 a quienes ya verificaron en este 2022, además de 20 por ciento de descuento en el pago de dotación de placas en el 2023 a vehículos foráneos de estancia permanente, siempre y cuando verifiquen en el presente año y no habrá sanciones hasta que se garantice el funcionamiento del sistema de citas, que se cuente con 80 líneas en los centros de verificación en el Estado y al menos dos en las ciudades medias como Vallarta y Zapotlán El Grande, es como el Gobierno de Jalisco busca incentivar al cumplimiento del programa de verificación vehicular.

Además de que se enviará al Congreso un ajuste para que se obligue a la verificación a quienes vivan en zonas metropolitanas tanto de Guadalajara como de otras ciudades medias como Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán Ocotlán y Ciudad Guzmán, que es donde se concentra el 88 por ciento de la población y el 74 por ciento del padrón vehicular, es decir, se trata de obligar a 2.8 millones de vehículos.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco insistió que no se trata de un programa recaudatorio sino de garantía de mejora de la calidad del aire y cumplir con los compromisos internacionales en materia de acción climática y que por eso estos ajustes no implican multas hasta que se concrete el 80 líneas de los centros de verificación estén funcionando en la entidad y al menos dos líneas en ciudadaes medias además de que el programa de citas esté funcionando al cien por ciento.

“Este año no hay multas, lo que hay son incentivos para que la gente entienda que verificar es una responsabilidad de todos y tenemos que poner cada quien de nuestra parte para cuidar al medio ambiente. Con esto queremos también dejar en claro que el propósito de verificación responsable no es recaudar más dinero, lo que queremos es que dejemos de contaminar, así de claro, si tú cumples con tu obligación, no tienes por qué pagar una multa”.