Titular de Seduvi “tomará unos días” ante investigación de la FGJ-CDMX, informa Claudia Sheinbaum

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael Gregorio Gómez Cruz “va a tomar unos días,(es decir), no va estar yendo a trabajar” en lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza las investigaciones correspondientes sobre la denuncia en su contra por presunto abuso sexual.

Así lo informó en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum quien dijo ha solicitado que se diga “si realmente hay elementos o no, y en función de eso tomar una decisión”.

“Se va a hacer la investigación y mientras tanto le he pedido que se separe de su cargo para saber si realmente… y que muy pronto la Fiscalía nos pueda decir si hay elementos suficientes por esta acusación que se esta haciendo”, refirió.

Gómez Cruz fue denunciado por abuso sexual el pasado 24 de mayo ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía local, por una joven de 32 años, que acababa de ser contratada por él para trabajar en su oficina, y a la que habría realizado tocamientos íntimos sin su consentimiento.

En lugar de Gómez Cruz quedará una encargada de despacho, que actualmente ostenta el cargo de directora. FOTO: ESPECIAL

Sheinbaum Pardo resaltó que en caso de determinarse que no hay elementos suficientes, Gómez Cruz regresará al cargo, “pues es la Fiscalía es la autoridad competente quien nos tiene que decir”.

Expresó que su administración no puede hacer una valoración y es por ello que la Fiscalía debe hacer la valoración correspondiente.

“En este momento esta, esta tomando… no se dice licencia dado que no es un cargo de elección popular, va a tomar unos días en los que no va a estar yendo a trabajar para que se lleven a cabo las investigaciones y ya la Fiscalía dirá si hay elementos para tomar las acciones correspondientes”, expreso.