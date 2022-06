Reservaciones para entrar a Miramar no serán necesarias, aseguran autoridades

Debido a que la mayoría de las personas ha recibido la vacuna contra Covid-19, la reservación de un lugar en Playa Miramar ya no será necesario, indicó el Subsecretario de Desarrollo y Promoción Turística de la Secretaría de Turismo en Tamaulipas, Edgar Solís Islas.

Tras su visita al municipio de Tampico, el funcionario afirmó que la aplicación continuará vigente pero no será necesaria, para que los visitantes o locales puedan entrar a la playa Miramar, en Ciudad Madero.

"Ahorita ya no las estamos utilizando, ya no es necesario, la gente en su gran mayoría está vacunada y consideramos que no es necesario, sin embargo, aún tenemos activa la aplicación para cuando se llegue a necesitar volvamos a ese esquema de reservaciones pero confiamos en que la sociedad actúe de forma responsable", declaró el funcionario del Gobierno de Tamaulipas.

El subsecretario prevé una conducta responsable por parte de la ciudadanía

FOTO: Especial

Desde que inició la pandemia del coronavirus, la playa Miramar fue cerrada por casi todo un año; para poder abrirla se activó la aplicación Compra Tam y solo se daba acceso a 10 mil personas.

Al bajar los casos de coronavirus y con la aplicación de la vacuna, los casos han disminuido en Tamaulipas lo que genera la confianza para que ya no se tengan más restricciones de este tipo en el paseo.

Hay que recordar que incluso había filtros sanitarios y de seguridad, pues no se permitía entrar de noche o consumir bebidas alcohólicas.

alg

Sigue leyendo

Gobierno de la CDMX retoma diálogo con transportistas: solicitan al menos 15 temas a cumplir

Detectan primer caso probable de Hepatitis Aguda Grave en Morelos

Edomex reduce incidencia de 5 delitos de alto impacto de enero a mayo: ENA