Pese a estrategia contra la inflación, comercios reportan poco avance en control de precios en Jalisco

Durante el primer mes de que se implementó la estrategia federal para el control de precios en los productos de la canasta básica, denominado Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), los productos continuaron con aumentos y en Jalisco se detectaron aumento en productos como leche, papel higiénico, bistec, aceite, frijol y tortilla, entre otros, manteniendo la inflación alimentaria en más de un 12 por ciento.

“Se desplegó una estrategia de buena intención, de buena fe, con un conjunto de medidas, que no han logrado al corte del mes de mayo, se firmó el 4 de mayo, ya acabamos mayo y estamos en junio y al primer mes el impacto ha sido malo, muy nulo o escaso por no decir que nulo por muchas circunstancias… por eso dejamos claro las áreas de oportunidad que tiene el PACIC y el documento que publicamos se llama GPS al PACIC, es decir, hay que darle rumbo y hay que hacerlo posible, es más un emplazamiento que una política pública concreta”, señaló el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Cuauhtémoc Rivera.

En Jalisco, los aumentos registrados durante mayo, son en la leche $2.50 pesos; en la tortilla $3 pesos; frijol $7 pesos; papel higiénico 10 por cinto en distintas presentaciones; el bistec de res subió $10 pesos por kilo y el litro de aceite subió $3 pesos. En el mercado nacional, hay muchas realidades comerciales en el país, y depende de la región se van diferenciando los precios, sin embargo, en lo general, los precios de los 24 productos del PACIC sí incrementaron sus precios.

El 52 por ciento de las compras, se llevan a cabo en pequeños comercios y el 48 por ciento en cadenas de autoservicio por lo que si consideran necesario tomar medidas adicionales para garantizar la eficacia de la estrategia.

“Otro problema que hay con el PACIC es que no queda claro a qué marca o a qué productos o categoría, porque no dicen marcas si de manera voluntaria, qué proveedor está vendiendo el producto a precio máximo o PACIC, de tal forma que por ejemplo, en una categoría como frijol o arroz, hay ocho, 10 o hasta 12 marcas de acuerdo con la región y depende de cada tipo, por ejemplo en el frijol, peruano, bayo o pinto, es decir, no queda claro para el consumidor cuál es el producto comprometido con la canasta”.

Ante este panorama, lo que sugieren los comerciantes es hacer despensas donde quede claro los productos y pueden ser de ocho, 16 o 24 productos y ya sabrán los consumidores que al comprar los paquetes de despensa, podrán tener garantizado que están comprando con economía en su presupuesto. Hasta ahora, esta distinción aún no se han hecho visible para los consumidores, aseguró Cuauhtémoc Rivera.

Además, el tema de especulación en los precios de los productos es también parte de lo que se han percatado en este mes, sin embargo los procedimientos de denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con un solo día de especulación del producto a nivel nacional, la ganancia es significativa.

“Se da el momento, nace la denuncia y va el músculo del Estado y cuando llega ahí, pone en orden ese segmento, pero para toda esa curva, dura 10 días o 15 días, y regularmente esas ráfagas llegan a durar hasta 15 días, todo ese proceso que te digo que el mercado llega a resentir la especulación, la gente empieza a quejarse que están dándolo muy caro porque no hay, nosotros empezamos a decir que no nos están dando más que en estos precios por ejemplo, el cartón de huevo que lo están dando hasta en 90 pesos, y esto está documentado y lo hemos hecho no una, sino muchas veces y Profeco revira y acusa a los pequeños, pero no, los pequeños van y buscan el huevo y se lo venden a tal precio y de ahí se corre el precio de comercialización, pero el que tiene el producto de origen es el que abre pokar y es el que si le sube ahí, se sube toda la cadena de suministros”.

La propuesta de la ANPEC compone centros de acopio del Paquete Contra la Inflación y la Carestía

FOTO: Archivo

Puntualmente, sobre el control del mercado del huevo en el país, son tres o cuatro compañías y al pasar 10 días, con tan sólo un día de especulación nacional, son ráfagas millonarias en esos días de especulación de precio en lo que tardan en actuar las autoridades ante estas curvas de especulación de precios en cualquier producto.

La propuesta de ANPEC integra los siguientes puntos:

Centros de acopio PACIC.- Lo que más encarece el precio de los alimentos es la logística que se exige para hacerlos llegar en tiempo y forma al punto de venta final.

Fondo Revolvente para la Reactivación.- La creación de un fondo revolvente con recursos públicos, privados y sociales que contra Plan de Negocio pueda ofrecer créditos revolventes debidamente escriturados que además tengan acompañamiento empresarial.

Seguridad en el Abasto y Comercialización.- Garantizar la Seguridad del Tránsito de mercancías por las autopistas federales y que logren llegar a los distintos mercados del país, así como garantizar que la actividad comercial sea libre de cualquier amenaza delincuencial en muchas de las principales ciudades del país, es urgente para los fines antiinflacionarios.

Semáforo Antiespeculación.- En la mayoría de las veces se reacciona tardíamente, cuando se denuncia el hecho la autoridad percibe y lo corrige; esta curva de riesgo la tienen debidamente calculada y es así como funciona. El reto ahora es abortar las intenciones especulativas de mercado que no otra cosa que verdaderos agostos.

Tarifa preferente de Energía Eléctrica.- Tarifa preferente para el pequeño comercio en México que le permita funcionar en condiciones de menor apremio.

Simplificación Administrativa para aperturar Negocios.- De 2016 al 2020 el costo de la carga administrativa para abrir un negocio se encareció en más de un 51 por ciento, por eso el reto es desburocratizar los trámites para la apertura de negocios en todo el país.

Tributación Fiscal desde la Confianza .- Devolver la confianza al pequeño contribuyente para fortalecer la economía formal y esta acción es antiinflacionaria.

Modernización del Canal de Abasto Tradicional .- Fortalecimiento administrativo con certificaciones laborales para administrar el negocio y la atención al cliente, así como un software de punto de venta que controle el flujo de sus inventarios, detecte demanda, merma y robo hormiga para lograr tener a la venta lo que sus clientes demanden con la mejor calidad y precio y con la menor pérdida.

