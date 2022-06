Mente Mujer: Domitila recuperó su libertad gracias a la Ley de Amnistía

Domitila es una mujer indígena mazahua que se dedicaba a la costura, y a hacer y vender piñatas, pero varias veces fue amenazada por un hombre que le pidió transportar una maleta con marihuana para no asesinar a su hijo. La mujer accedió y fue detenida en Huitzo, Oaxaca, durante una revisión policial cuando viajaba en un autobús. Fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por delitos contra la salud, sin perspectiva de género ni interculturalidad.

"El juez, cuando me llevaron, la primera vez que me arrestaron, lo primero que dijo fue '¿Es indígena mazahua y por qué trae un celular Samsung?' Entonces dijo 'Es que no puedo resolver este caso hasta el lunes' y hasta el lunes me llevaron", recordó la mujer al dar su testimonio a la organización Equis Justicia para las Mujeres , que conoció de su caso.

Desde octubre de 2019 permaneció en el reclusorio femenil de Tanivet, Oaxaca.

“En mi caso yo lo hice por miedo porque me decían ‘te voy a matar a uno de tus hijos si tú no nos haces caso’, pero pues más de un mes que me tuvieron así y al último dije ‘mira vale, a mí no me amenaces, dime ¿en qué te puedo ayudar? Yo pensé que iban a querer dinero, no quisieron dinero, ellos hablaron directo del transporte de droga”, señaló.