Asesinan a Forencio Lara, hijo del edil de Villagrán; días antes había sufrido otro atentado

VILLAGRÁN, GTO. Florencio Lara, hijo del presidente Municipal de Villagrán, fue asesinado junto con su esposa, Mildred Elizabeth, en un ataque registrado la mañana de este lunes.

El ataque a la pareja se registró poco después de las 10:30 de la mañana en el bulevar Luis Donaldo Colosio y la salida a Juventino Rosas.

Cuando llegaron los agentes policíacos observaron a un hombre y una mujer al interior del automóvil con múltiples heridas de bala en la cabeza y pecho.

El conductor ya no tenía vida, mientras que la mujer, quien viajaba en el asiento del copiloto, tenía una blusa con los logotipos del gobierno municipal y fue llevada al Hospital General de Celaya en estado delicado de salud. Posteriormente se confirmó que perdió la vida.

La zona fue acordonada y después se dio aviso al Ministerio Público para las investigaciones al respecto. Frente a la mirada de los vecinos y curiosos, los agentes de la Fiscalía bajaron el cuerpo del hombre y lo colocaron en el piso para después trasladarlo al SEMEFO.

Se sabe que los afectados circulaban en un auto Matiz de color gris, cuando fueron impactados por otro automóvil de donde bajaron personas armadas y les dispararon.

Se confirmó que Mildred es hija de una reconocida priista del municipio de Villagrán; mientras que de Florencio trascendió que hace días había sufrido un atentado.

Entrevistado al respecto, el Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pidió al Ayuntamiento de Villagrán valorar que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se hagan cargo de la seguridad en el municipio y con esto desaparecer la Policía Municipal.

“Yo haría un llamado al ayuntamiento de Villagrán, para que valoren la toma por parte de las Fuerzas del Estado a la Policía Municipal, porque este hecho lamentable sucede en el municipio donde tienen ahí la Policía Municipal, donde hemos tenido muchos eventos ya en Villagrán, hemos tomado ya la posesión de policías como Manuel Doblado y Juventino”, declaró Diego Sinhue.

“Acuérdense que es una decisión no del Estado, es una decisión del municipio, del Ayuntamiento… yo solicitar que el Ayuntamiento valore, el Ayuntamiento tiene que valorar si es momento o no de que las Fuerzas del Estado tomen o no el control de la policía, que es con toda la disposición que tenemos nosotros para hacerlo”.