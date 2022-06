AMLO critica el bloqueo de Estados Unidos al pueblo Cubano, "es un tipo de genocidio", afirma

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como extremistas a los miembros del Partido Republicano y a algunos dirigentes de la comunidad cubana en Florida, ante la negativa de no invitar a todos los países del continente para la Cumbre de las Américas que comienza esta semana, reunión a la que el presidente confirmó no asistirá.

"No voy asistir. Va en mi representación el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo que en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo hace siglos", dijo.