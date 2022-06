“Me quemó con una cuchara” : Mariana Rodríguez evidencia severo caso de maltrato infantil en NL

A través de redes sociales Mariana Rodríguez dio a conocer un caso de maltrato infantil en Nuevo León en el que el menor señala haber sido golpeado por sus padres; además, muestra fuertes imágenes con las marcas que quedaron en el cuerpo del pequeño.

“Ayer nos llegó un caso de maltrato infantil muy fuerte y triste, no me cansaré hasta que no se haga justicia, por él y por todos”, escribió Marian Rodríguez a través de su cuenta de Twitter en donde también compartió algunos videos con el testimonio el niño.

En los videos se puede escuchar que el pequeño relata la manera en que sus padres lo maltrataban, pues señala que en una ocasión lo quemaron con una “cuchara calientísima” y en otra su madre lo golpeó al no recordar que lo había dejado salir a jugar a la calle.

“Sí, cuando me toco acá, aquí o acá en la pierna, de atrás, me duele”, responde el pequeño a la Mariana Rodríguez al ser cuestionado si le duele. “Aquí las ampollas porque una vez me habían quemado con una cuchara calentísima”.

En las imágenes compartidas en redes sociales se pueden ver las heridas del pequeño en la espalda, los brazos, las piernas y el rostro causadas por fuertes golpes.

Maltrato infantil en México��

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala en un informe publicado en noviembre de 2021 que la emergencia sanitaria por Covid-19 y el confinamiento provocó un incremento de la violencia en los hogares.

Detallan que de cada 10 delitos de violencia contra menores de edad sólo uno fue denunciado, 60 por ciento de los casos iniciaron un proceso judicial y de cada 100 delitos a menores de edad sólo tres alcanzan una sentencia condenatoria.

De enero a julio de 2021 en México el 37.8 por ciento de los casos de violencia contra menores fue psicológica; el 29.6 por ciento sexual, y el 26.3 por ciento física, esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) citados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Unicef señala que cerca de 300 millones de niños de 2 a 4 años en todo el mundo son víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de sus cuidadores, misma que está “justificada” por 1 de cada 4 adultos que tienen niños a su cuidado y que aseguran que el castigo físico es necesario para una buena educación.

