"Que la gente sepa que existimos": realizan 1° marcha LGBTIQ+ en Meseta Purépecha

Habitantes de la Meseta Purépecha y colectivos que integran la comunidad de la diversidad sexual, marcharon por primera vez en una comunidad indígena de Michoacán.

En un hecho sin precedentes, los manifestantes salieron a exigir un alto a la discriminación y respeto a su identidad y orientación sexual.

Jennifer Leyva, una mujer transexual originaria de Cherán, quien ha participado en otras marchas en distintos puntos del país, celebra la realización de esta manifestación en la región indígena, pues confiesa que la discriminación que ha sufrido la llevó a caer en depresión y adicciones.

"Lo más difícil ha sido el rechazo de la gente de Cherán. Hace poco fui agredida por la gente del pueblo. Yo vendo plantas y abono, e intentaron cerrarme las puertas para que nadie me comprara y me muriera de hambre, pero con ayuda de otras personas y mis hermanos he salido adelante", comentó.

Hasta este punto de la Meseta Purépecha se trasladaron personas indígenas LGBTIQ+ para visibilizar la existencia de una comunidad que afirman, ha estado oculta y silenciada.

"En nuestros pueblos hacemos la función de las maringuias, entonces siempre es ocultarnos por usos y costumbres, y pensamos que estaría padre venir un día sin máscaras, que la gente sepa que existimos, que no somos fantasmas, somos de estos pueblos originarios, lo que es más complicado por el patriarcado purépecha", expresó Marco Antonio, un joven que acudió con la vestimenta tradicional de la mujer indígena.

Los pobladores aseguraban que en la comunidad purépecha no existen Foto: Especial

La diputada federal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Celeste Ascencio Ortega, quien también es activista defensora de los derechos de las mujeres indígenas y lesbianas, señaló que, al realizarse la convocatoria para participar en la marcha, los pobladores aseguraban que en la comunidad purépecha no existen "pinches jotos".

"Consideramos que ese es el reto, que dejen de estigmatizarnos, de hacer prejuicios y que nos respeten. Acá vivimos todo tipo de discriminación, empezando por la educativa, porque no se atreven todavía a hablar del tema de diversidad sexual", consideró la legisladora.

El Comité Organizador expuso que la realización de esta marcha será un parteaguas para el respeto hacia las poblaciones indígenas de la comunidad LGBTIQ+.

