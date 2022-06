Pobladores bloquean Puente Chairel en Tampico ante falta de apoyos

Con llantas, carros infantiles, puertas de refrigeradores, piedras y taras, pescadores de Tampico, bloquearon el Puente Chairel, de la carretera Tampico-Valles, para denunciar que no fueron incluidos en el programa federal Bien Pesca.

Se trata de un programa de apoyos para la veda, y no fueron incluidos pese a que en repetidas ocasiones han acudido a dejar su papelería.

Aseguraron que sólo les dan largas y les regresan la documentación argumentando que no está actualizada o no es válida, por lo que hartos de esta situación, decidieron realizar una serie de protestas sobre la vía de comunicación que conecta el centro con la salida a Veracruz.

Las protestas se dan por un programa de apoyos para la veda, donde no fueron incluidos. FOTO: ESPECIAL

Aseguraron que a los verdaderos pescadores de Tampico se les está dejando fuera, mientras que de forma puntual, personas ajenas a esta actividad están recibiendo el apoyo de más de siete mil pesos mensuales.

"Nos están perjudicando a las personas que realmente nos dedicamos a esta actividad en la zona sur y no se vale, no nos vamos a dejar, ya no permanecemos callados, vamos a pelear por nuestro derecho, porque nosotros si somos verdaderos pescadores", finalizó Juan Martínez Hernández.