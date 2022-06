Relación México-EU “no va a cambiar” si AMLO no asiste a la Cumbre: Ken Salazar

La relación entre México y los Estados Unidos “no va a cambiar” si el presidente Andrés Manuel López Obrador no asiste a la Cumbre de las Américas, que será celebrada del 6 al 10 de junio próximo en Los Ángeles, California, aseguró el embajador estadounidense en este país, Ken Salazar.

Al ser entrevistado en el Hotel Hilton en la Ciudad de México, donde presentó “Guías Judiciales de Conducción de Audiencias”, se preguntó al diplomático qué opinaba de que el presidente de México aún no confirma su asistencia a la cumbre, cuyo anfitrión es el gobierno de Joe Biden.

“Lo que hicimos hoy con con las guías que presentó el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos es una ejemplo en la manera en que las relaciones de México y Estados Unidos son relaciones buenas, y el presidente Biden y el presidente López Obrador estamos trabajando muy bien en muchísimas cosas, y así va a seguir, así va a seguir, y en pronto tiempo se harán las decisiones.

AMLO continúa sin confirmar su asistencia a la Cumbre de las Américas

FOTO: Especial

“Ahora, todavía, en los Estados Unidos estamos trabajando en las invitaciones, todavía no sabemos quién va a ir y quién no, pero lo que no va a cambiar es que la relación entre México y Estados Unidos siempre va a ser una relación buena, porque no hay otra cosa, somos vecinos ¿no?, y los vecinos en la misma manera que estamos hablando vamos a trabajar juntos para el mejor del pueblo de los Estados Unidos, el pueblo de México y el pueblo de las Américas”, contestó sin contestar más preguntas de la prensa.

Cabe señalar que López Obrador advirtió que no asistirá a la Cumbre si el gobierno de Biden decide excluir del evento a otros países, como Cuba. En ese caso, enviaría al canciller Marcelo Ebrard como representante.

alg

Sigue leyendo

Inicia Operativo Relámpago ante temporada de lluvias en Tlalpan

Celebra Ebrard extradición de Duarte; ahora, "la prioridad" es traer a Zerón

Endurecerán cortes de agua en Nuevo León; sólo habrá seis horas al día