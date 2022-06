Hoy no circula 4 de junio: ¿Qué vehículos descansan este sábado en la CDMX y Edomex?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula aplicará de manera normal, para este sábado 4 de junio desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas se discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este sábado 4 de junio?

Los autos que no podrán circular son los que porten holograma de verificación 1, cuya terminación de placa sea en número impar (1, 3, 5, 7, 9). Tampoco podrán transitar por las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México, los vehículos con holograma de verificación 2, sin importar la terminación numérica de su placa.

De acuerdo con la CAMe, los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. Si estás en este caso, tu auto no podrá circular este sábado 4 de junio.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Inicia operativo por el cierre del Cablebús

El operativo por el cierre de la Línea 1 de Cablebús, que va de Cuautepec a Indios Verdes, está listo; por revisión anual, la suspensión del servicio se llevará a cabo del 6 al 11 de junio.

El Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, informó que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) apoyará a los usuarios que se vean afectados.

Sigue leyendo:

Inicia Operativo Relámpago ante temporada de lluvias en Tlalpan