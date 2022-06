Destaca AMLO el segundo lugar en aprobación de líderes mundiales

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que de acuerdo a Morning Consult tiene un nivel de aprobación de 66 por ciento, que lo coloca como el segundo lugar entre los líderes mundiales con mayor aceptación.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional dijo que solo se ubica detrás del presidente de la India, Narendra Modi quien tiene una aprobación del 76 por ciento.

“Salió ayer, no solo por esto, sino para agradecerle mucho al pueblo de México por su confianza, porque esta es una prueba inequívoca y que el pueblo de México tiene un nivel de conciencia, de los más elevados del mundo, porque vaya que está fuerte la campaña en contra”, afirmó.

AMLO supera en aprobación a Boris Johnson, Macron y Joe Biden

López Obrador destaca como el segundo mandatario mejor evaluado. FOTO: Captura de Pantalla

En la encuesta de Morning Consult, el presidente López Obrador supera en aprobación a los mandatarios de Reino Unido, Boris Johnson; Italia, Mario Draghi; Brasil, Jair Bolsonaro; Estados Unidos, Joe Biden; Alemania, Olaf Scholz; Francia, Emmanuel Macron; entre otros.

“Aquí está la prueba, la aprobación de líderes mundiales, 66 de aprobación, 25 en contra, 9 no contestó. Seguimos estando en segundo lugar, porque primero está este fenómeno, me mandó decir que no quería decirme cómo estaba gobernando porque le iba yo a ganar, es el presidente de la India, Modi 76,19, 5 ese es el primer lugar, pero si ven los demás estamos bien y es por la gente”, señaló.

