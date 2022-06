AMLO aún no decide si asistirá a Cumbre de las Américas

El portafolio de propuestas que presentará México en la próxima Cumbre de las Américas, como movilidad laboral para regular el flujo migratorio, está preparado, aún cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha decidido su asistencia.

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien representaría a México en la cumbre en Los Ángeles de no asistir López Obrador, explicó este viernes en entrevista que ya están avanzados en la preparación de los temas que presentará el gobierno mexicano frente a los países del continente.

Destacó que México planteará a Estados Unidos abrir visas de trabajo para migrantes, lo que regularía los flujos migratorios y beneficiaría a ese país, pues destacó que “para que su economía crezca necesitan más de un millón de personas cada año.

“Entonces la propuesta mexicana: bueno, ¿y por qué mejor no se organiza, o lo organizamos entre los diversos países, para que sea regular, ordenada y la gente no sufra tanto? Por ejemplo, ese es uno de los documentos ”, apuntó.

De no asistir el presidente, Marcelo Ebrard lo sustituirá en la cumbre. Foto: Cuartoscuro

Otro documento que presentarán, explicó, es sobre “¿dónde está México en generación de energía eléctrica limpia respecto a Estados Unidos, porque nosotros producimos más que ellos, hoy; y qué proponemos para los siguientes años?”.

Sobre la exclusión que pretende hacer Estados Unidos de países en la Cumbre, al no invitarlos, como Nicaragua, Venezuela y Cuba, Ebrard dijo que hay que esperar la última palabra del gobierno de Joe Biden. Y es que el presidente López Obrador advirtió que si no se invita a todos los países él enviaría a Ebrard en su representación.

“Y pues, el tema de las invitaciones es una decisión básicamente ya a estas alturas, pues de Estados Unidos, México lo que ha dicho es que por supuesto que tenemos mucho interés en participar, el presidente también, pero no admitiríamos o no estaríamos de acuerdo con aceptar que se excluya a algún país.

“Y no, no es un tema ideológico, si estás en favor de un país o de otro, sino que nunca en las cumbres se ha aceptado que un país diga “tú no”, que no vaya otro país, por ejemplo el anfitrión, que diga no va a ir algún país; entonces ese es el tema, pero ya está en la cancha de ellos, yo espero que pues tomen una decisión pronto. Por nuestra parte ya estamos listos”, dijo.