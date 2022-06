Por situaciones de violencia, hay al menos 379 mil desplazados en México

Hasta 2021, en México había aproximadamente 379 mil personas desplazadas internas por situaciones de violencia y 23 por desastres, de acuerdo con el Observatorio de Desplazamiento Interno.

Para que los impartidores de justicia adquieran conocimientos que les permitan adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de este sector de la población, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el Manual sobre Desplazamiento Interno.

Esta guía práctica, que fue presentada este lunes, y que contó con la participación académica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y con la participación de especialistas en la materia, busca identificar, prevenir y eliminar los obstáculos y condiciones que limitan el acceso a la justicia para que estas personas ejerzan sus derechos de manera plena, desde el momento que se genera el desplazamiento hasta el alcance de una solución duradera.

En nueve capítulos se exponen los criterios, estándares y elementos que los juzgadores deben tomar en cuenta en casos que involucren a personas desplazadas en cada fase del desplazamiento interno: prevención, asistencia, y protección, soluciones duraderas y reparación integral del daño, de acuerdo con el documento.

“Las necesidades específicas y los problemas de derechos humanos de las PDI no desaparecen automáticamente cuando termina un conflicto o un desastre; tampoco desaparecen cuando las personas se ponen a salvo del conflicto o desastre en curso. Las personas pueden regresar a sus hogares, pero no pueden acceder a los servicios, ya sea porque han perdido los documentos requeridos o porque los servicios simplemente no existen. Un desastre o un conflicto puede terminar, pero los hogares y los medios de vida de las personas pueden haber sido destruidos.

“En tales circunstancias, no puede decirse que se haya alcanzado una solución duradera”, indica el manual.