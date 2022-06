Trabajadores del Edomex se ausentan por Covid-19; CCEM reporta 10% de faltas

Actualmente, las empresas del sector comercio y servicios del Estado de México registran un ausentismo del cinco al 10 por ciento entre sus trabajadores, debido al repunte en los contagios de Covid-19; mientras que, en las industrias manufacturas la inasistencia es del 3 al 5 por ciento, aseguró Laura González.

La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Edomex (CCEM) señaló que a los empresarios mexiquenses les preocupa el repunte de contagios registrados en las últimas semanas, debido que, va a impactar a la recuperación económica en la entidad, porque lo que se enfrenta incertidumbre.

“No sabemos cuánto va a durar esta ola, pensábamos que era algo menor, vemos que no, se está incrementando día a día de forma alarmante”. “Las cifras de ausentismo no son menores, no son esporádicas; nos genera preocupación, aun cuándo se están implementando las medidas sanitarias”.

Sin embargo, destacó que las incapacidades que está otorgando el Instituto Mexicano del Seguro Social no especifican que son por Covid-19; si no por enfermedad general; por lo que hizo un llamado al IMSS para que se entreguen incapacidades de forma correcta. Dijo que, además el IMSS no se están generando permisos Covid, como ocurrió anteriormente.

Los contagios han aumentado considerablemente.

“Necesitamos que se empiecen a dar incapacidades por la enfermedad del Covid, porque si hay contagios. El nivel de ausentismo sí es confirmado por las empresas por dicha enfermedad, lo que pedimos es que se otorguen incapacidades por Covid, pero también que se hagan pruebas por parte del Seguro Social o por parte de los servicios de salud del estado.

“Las pruebas cuestan y no todos los empresarios pueden dar esa facilidad a los trabajadores, solo las grandes lo pueden hacer, la gran mayoría de las empresas, las pequeñas no lo pueden hacer, esto está repercutiendo en los gastos de los trabajadores”.

En tanto Jorge García Galindo Oficial Mayor de la CTM en el Edomex señaló que si bien el numero de pacientes hospitalizados son mínimos en la entidad, se estima que los contagios ambulatorios en las dos últimas semanas se han incrementado en 40 por ciento.

El líder sindical destacó que el hecho de que el IMSS esté otorgando las incapacidades como enfermedad general y no como enfermedad de Covid-19; implica que no es considerada como un padecimiento profesional o trabajo, en la que, desde el primer día de incapacidad se le paga al trabajador el cien por ciento de su salario.

“Esa es la gran diferencia, si es enfermedad general de trabajo se paga el salario completo”.

En conferencia de prensa, los dirigentes empresariales y sindicales del Edomex señalaron que entregar incapacidades Covid por parte del IMSS, permitirá conocer las estadísticas reales del repunte en los contagios actuales.

En tanto Juan Felipe Chemor representante del CCEM en el Valle de Toluca señaló que los temas de productividad en el Edomex son impactados con el repunte de casos Covid, con estadísticas alarmantes de hospitalizados, por lo que el llamado es a no confiarse.

