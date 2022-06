Santiago Taboada entrega apoyos económicos a jefas y jefes de familia en Benito Juárez

El alcalde, Santiago Taboada, entregó 250 apoyos económicos a jefas y jefes de Familia de escasos recursos de la alcaldía Benito Juárez, esto con el objetivo de contribuir con la economía familiar, generando bienestar a través de herramientas que den tranquilidad, seguridad e independencia a las y los habitantes de la demarcación.

A través de este programa social, la demarcación otorgó cuatro mil pesos a 242 mujeres y ocho hombres cabezas de familia que cumplieron con los lineamientos y fueron seleccionados a través de convocatorias transparentes y reglas claras.

En este sentido, Rafael Corona, vecino de la colonia Nativitas, agradeció a las autoridades de la demarcación por otorgar este tipo de apoyos, con el cual solventará principalmente gastos escolares de sus hijas.

Elizabeth Hernández, habitante de la colonia ocho de agosto, señaló que obtener el apoyo fue muy gratificante para ella para solventar gastos familiares.

“No están para saberlo, pero estoy recién viuda y es la primera vez que yo lo tengo, entonces me queda muy bien ahorita la ayuda… Entonces, yo la verdad le agradezco que tenga esa iniciativa y que siga, que siga para que le den un poco más de recursos”, dijo.

Por su parte, Jorge Raúl Figueroa, vecino de la colonia Xoco indicó que de no haber recibido este apoyo se habría endeudado con el banco.

“Realmente me parece una iniciativa muy buena porque ya nos está dando la oportunidad igual a los padres de familia de hacerle frente a estos imprevistos de manutención de los hijos… ahorita la situación está muy difícil y los apoyos están así muy caros, digamos bancarios o lo que fuera, entonces esto es una gran ayuda para nosotros”, añadió.

María Jacinto, que vive en la colonia Independencia, sostuvo que gracias a los beneficios que otorga la alcaldía a las y los vecinos, es que ha podido enfrentar situaciones difíciles en materia de salud y economía familiar.

“Hace tiempo me vine a hacer una mastografía aquí mismo. Ahorita me encuentro en una situación difícil, el estudio que me van a hacer es una biopsia, ahorita esto para mí, digo son 4 mil pesos, pero para mí es de mucha ayuda. Yo estoy muy contenta por todos los beneficios que se han hecho en esta alcaldía”, expuso.