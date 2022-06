José Narro: "Me preocupa que el PRI esté pasando por una condición tan penosa y triste"

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, José Narro, exrector de la UNAM, compartió su opinión sobre la manera en que se ha llevado a cabo la vacunación de los menores de edad de entre 5 y 11 años en el país.

Respecto al inicio del ciclo escolar 2022-2023 de manera presencial en la UNAM, en todos los planteles y niveles escolares, dijo que es lo correcto como también lo fue mantener un cuidado especial para los jóvenes, principalmente para los del bachillerato, porque con los menores de 18 años también tardaron en inmunizarlos.

Durante la entrevista también dio su opinión sobre la situación actual del Partido Revolucionario Institucional.

"Veo con mucha pena veo lo que sucede en el PRI, yo dejé ese partido hace tres años, me he mantenido con la distancia que se requiere, tengo muchísimos amigos, pero hasta ahí; sin embargo, sí me preocupa que un partido histórico en nuestro país, que ayudó a que se generaran instituciones, que fue capaz de regresar al ejercicio del poder en el Ejecutivo federal, que tiene y ha tenido sentido nacional, esté pasando por una condición realmente muy penosa, muy triste que no debió haberse registrado", manifestó.