Adán Augusto López: “No es tiempo de rebeldías, ni de debates políticos es tiempo de solidaridad con AMLO ”

El secretario de Gobernación Adán Augusto López aseguró que no es tiempo de debates políticos, de regateos, ni de sumisión o rebeldías, sino de la transformación del país y de solidaridad con el movimiento y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Morena se mantendrá unido y ganará Coahuila en 2023.

“Decirles que aquí no es un asunto de sumisión o de rebeldía, es un asunto de entender lo que qué significa la Cuarta transformación de la patria y es y es de estar solidarios, acompañando a Andrés Manuel López Obrador, vendrá más temprano que tarde el movimiento a nivel nacional”, señaló el secretario federal durante su participación en la asamblea informativa “Unidad y Movilización para que Siga la Transformación” en Francisco I. Madero, Coahuila, en clara respuesta al senador Ricardo Monreal quien en ese mismo evento, se declaró un “rebelde con causa” y pidió piso parejo en la contienda por la candidatura presidencial de Morena.

A la cita acudieron los presidenciales

En este mismo sentido, Adán Augusto López recalcó que el compromiso debe ser con el titular del Ejecutivo. “Pero no nos equivoquemos, no es tiempo de debates políticos, no es momento de regatear nada es momento de AMLO y finalmente todos vamos a estar con él, lo tenemos que acompañar sin ninguna duda”, recalcó.

El encargado de la política interna del país, sostuvo que Morena será parte de la Cuarta Transformación en las elecciones de 2023 en las que se renovará la gubernatura de la entidad

“Se van a topar con pared, Coahuila lleva en su pensamiento y sin remordimiento aires de transformación, se va a transformar Coahuila así como se está transformando todo el país por eso queremos estar hoy aquí”, señaló el titular de la Secretaría de Gobernación.

