“Quien delinque sabe que le espera el abrazo y no el castigo”: Calderón arremete contra AMLO por homicidio de jesuitas

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, arremetió contra la administración de Andrés Manuel López Obrador al asegurar que no enfrentan a la delincuencia tras el homicidio de los dos sacerdotes jesuitas y de un guía de turistas dentro de una iglesia de la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, Chihuahua.

Calderón Hinojosa acusó en su cuenta de Twitter que el no enfrentar a la delincuencia implicaba dejar en el abandono a las comunidades a su suerte.

“El no enfrentar a la delincuencia implica dejar a las comunidades abandonadas a su suerte, en manos de los criminales, sin la fuerza del Estado que las proteja. En ese contexto se da el homicidio de los Jesuitas. Quien delinque sabe que le espera el abrazo y no el castigo”, escribió el ex mandatario federal.

Reaccionan las redes al tuit de Felipe Calderón

Algunos usuarios en Twitter respondieron a Calderón Hinojosa con frases tanto de apoyo como en contra:

“Se está confesando?, porque son 10 años que este tipo lleva sembrando violencia y terror y ud, así cómo no detuvo al Chapo”.

“Si (sic) sabias (sic) que hace mas (sic) de 10 años que Calderon (sic) no gobierna? Si sabias (sic) que a los 3 años de amlo ya supero (sic) todas las muertes de Todo el sexenio de Calderon con mas (sic) de 121 mil muertes?"

Esta mañana, el presidente López Obrador indicó que El Vaticano se acercó con el gobierno federal para atender el caso del homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar.

Informó que servidores públicos de su gobierno, mantienen comunicación con los representantes de la sede del Papa Francisco, quien este miércoles externó su preocupación por el caso al asegurar que está “triste y consternado” tras el homicidio de los religiosos, informó la agencia AP.

"Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en #México, anteayer, de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¡Cuántos asesinatos en México! La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios", expresó el sumo pontífice en su cuenta de Twitter.

RMG