FGE Nayarit investiga hallazgo de feto en un camión de basura

Investiga la Fiscalía General del Estado de Nayarit el hallazgo de un feto sin vida -de entre 20 y 25 semanas de gestación- que fue hallado en un camión del servicio de aseo público de Tepic, la capital del estado; cabe recordar que Nayarit es uno de los estados que mantiene penalizado el aborto, salvo algunas circunstancias.

"Fue alrededor de las 17:42 horas de este día cuando se recibió el reporte, por parte de personal que labora en las instalaciones de Aseo Público Municipal, sitas en la colonia 26 de septiembre de esta ciudad, de un producto en gestación ya sin aparentes signos de vida, al interior de un vehículo de recolección de residuos que se encontraba dentro del lugar mencionado" dijo la institución.

Ante ello, la fiscalía local inicio un proceso de investigación y acudió al lugar para entrevistar a uno de los empleados del servicio de aseo municipal, Carlos “N”, quién realizó el hallazgo en el camión número 906; y dijo que debajo de una camisa negra encontró el cuerpo del feto y luego dio aviso a las autoridades.

Mientras tanto se busca la identidad de la madre y se investiga la ruta que siguió el camión para intentar esclarecer los hechos,

"(...)el producto en gestación es un masculino de entre 20 y 25 semanas, cuya probable causa de muerte fue asfixia neonatal, pero ello se determinará con certidumbre una vez que concluya la necropsia correspondiente.", aseguró la FGE.

El feto tenía entre 20 y 25 semanas de gestación. Foto: Especial

Según la legislación local, en el Artículo 369 del Código Penal para el Estado de Nayarit, "Se impondrá de cuatro meses a un año de prisión y multa hasta de veinte días, a la madre que voluntariamente procure un aborto o consienta en que otro la haga abortar dentro de los primeros tres meses de embarazo. Cuando el aborto se practique después de los tres meses de embarazo, se aplicará de uno a tres años de prisión y multa de veinte a cincuenta días(...).".

Sin embargo, no merece castigo el aborto culposo, según el Artículo 371, tampoco cuando el embarazo se ha resultado de una violación; y el Artículo 372 garantiza que no se aplicarán sanciones cuando la mujer embarazada corre peligro de muerte o de un daño grave a su salud siempre y cuando dos médicos lo avalen siempre y cuando no sea peligrosa la demora.

La despenalización del aborto por el derecho a decidir de las mujeres en Nayarit no ha sido aprobada en la legislatura local, dado los posicionamientos personales de las y los legisladores; pero la actual presidenta del Congreso estatal, Alba Cristal Espinoza adelanto qué el tema podría discutirse generando foros públicos.

