Concesión de la recolección de basura está por resolverse en Tlajomulco

Al final de esta semana se tendrá el informe completo sobre los avances en la recolección de desechos por parte de la empresa concesionaria Caabsa Eagle en Tlajomulco de Zúñiga, aunque ya han ido informando diariamente sobre la recolección que llevan a cabo dijo el presidente municipal, Salvador Zamora quien añadió que los días siguen contando para que esto se regularice.

“Siguen contando los días de plazo que le pusimos al concesionario, es evidente que tiene la capacidad de reaccionar cuando se reclama un servicio por el que se paga; ha habido disposición por parte del concesionario, al menos de manera informal de estar todos los días actualizando la información de lo que han hecho en las rutas de recolección y también en transferencia de la Cajilota, sin embargo, ese análisis lo vamos a tener hacia el final de la semana que se cumpla el plazo y haremos lo conducente solicitándole formalmente la información al concesionario y una vez que nos la otorgue, conforme a la solicitud que hagamos, vamos a cotejarla conforme a la que nosotros tenemos, evaluaremos si seguimos o no con el procedimiento de la revocación (de la concesión)”.

Zamora insistió que lo que demandan es que el servicio de recolección sea el optimo de acuerdo con lo que se paga y que se cumplan con las medidas medioambientales.

Respecto a la polémica que se generó por el acto de ir a dejar bolsas de basura en las oficinas de Caabsa, que en su momento dijo el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, se debería sancionar por tirar basura en la vía pública, Salvador Zamora dijo que no el entendimiento entre municipios ha sido a favor de una política metropolitana de manejo de los desechos de la metrópoli.

“A lo mejor se entendió mal el mensaje que era con Caabsa, sin embargo me parece que está claro que no hay ninguna diferencia, al contrario hay una convocatoria de sumar esfuerzos porque Guadalajara, Tonalá, El Salto y Tlajomulco tienen la misma problemática y estamos dispuestos a sumar esfuerzos necesarios para, no solamente los cuatro municipios que tenemos los servicios concesionado, sin todos los que integramos el parea metropolitana establecer una ruta de trabajo que nos permita resolver en el corte, mediado y largo plazo el tema de la basura en nuestra ciudad”.