En la zona sur de Tamaulipas el servicio de transporte urbano “es terrible”

Debido al caos existente en el servicio de transporte urbano, las personas ocupan un 15 porciento de su horario laboral para traslados, además de lo que deben gastar en el pago del transporte, mencionó Gerardo Villaseñor Montes, subsecretario de Desarrollo Urbano del Estado, quien apuntó que en la zona conurbada del Panuco es urgente replantear el servicio de transporte urbano y la movilidad.

Comentó que las condiciones del servicio de transporte urbano “es terrible” e indicó que no se necesita ser un experto para ver que las unidades no presentan las condiciones de protección en términos de seguridad vial para el usuario, no son una buena opción.

El equipamiento en las unidades de transporte urbano es deficiente, recalcó.

Agregó que otro problema son las condiciones en las cuales se encuentran las vialidades las que fácilmente provocan el deterioro de las unidades debido a la gran cantidad de baches y condiciones en que se encuentran.

Dijo que el equipamientos en las unidades de transporte es deficiente. Foto: Ilustrativa

Por otra parte, apuntó que ante esa situación las personas deben salir como mínimo media hora antes de su casa para usar el transporte, cuyo problema no esta únicamente en las condiciones de las unidades, sino también en las rutas que no están debidamente trazadas y por lo cual se generan conflictos de circulación pues no están debidamente trazadas.

Es así que por lo menos un 15% porciento del horario laboral se debe destinar al traslado de las personas a sus lugares de trabajo.

En Reynosa, los centros de trabajo en su mayoría están en una dirección, un punto, en la zona sur de la entidad, los centros de trabajo, los planteles escolares y demás se encuentran desperdigados entre Tampico, Madero y Altamira por lo cual es complicado organizar el servicio de transporte urbano, mencionó.

Añadió Villaseñor Montes que además se debe considerar lo que gasta una persona en el servicio de transporte la que a fin de mes no es una cantidad de menor y que en ocasiones no cuentan con esa prestación de parte de las empresas, lo que se constituye.

Por lo anterior, insistió en que es urgente llegar a contar con un sistema integral de transporte en la zona sur de la entidad, pues el problema del transporte urbano y la movilidad se torna cada vez más grave. Que un boleto se pueda usar en cualquier unidad del servicio de transporte público, indicó

