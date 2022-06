No es lo mismo Rosa Icela Rodríguez que García Luna, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no puede estar en mejores manos, pues Rosa Icela Rodríguez que ha llevado a la institución con honradez.

El mandatario aseguró incluso que la titular de la dependencia destaca de los funcionarios de otros gobiernos al no incurrir en prácticas desleales o ilegales, como sí lo hizo Genaro García Luna.

López Obrador recordó que el exfuncionario de Felipe Calderón Hinojosa se encuentra preso en Estados Unidos, acusado de diversos delitos, dentro de los que se encuentra el tener vínculos criminales.

No pueden probar que tengo vínculos con la delincuencia organizada: AMLO

"Porque todavía no notan la diferencia. Ahora que los fiscales de Estados Unidos declaran que García Luna tenía sobornado a periodistas y que además tenía pensado eliminar a cómplices o testigos, y se transmitía la noticia en todos los medios, no salió en programas de radio ni en los periódicos, no salió en la 'telera', no fue nota", criticó.