Mente Mujer: Sayuri Kichi, una ingeniera en el campo

Guadalajara.- Una mujer exitosa profesionalmente no tiene que renunciar a su familia, ni a su matrimonio, ni a ser madre, sostiene Sayuri Kichi, directiva de una empresa transnacional en el área de innovación y tecnología. Está convencida de que las féminas no necesitan ser: ama de casa perfecta, ejecutiva perfecta o madre perfecta, el secreto es visualizar la carrera profesional y planear prioridades diariamente.

“¡Tienes que pensar y planear tu carrera! No es nada más en el rubro profesional, es una parte muy importante, pero es la tercera parte de nuestras vidas. Creo que tenemos que saber balancear nuestros sueños y los proyectos de vida, y, cómo la carrera profesional nos va a ayudar a lograrlo. Planea tu carrera con base en tus sueños. El salario es temporal, tiene que ir de la mano con los proyectos (de vida)”, dijo a El Heraldo de México.

Cuando Sayuri Kichi estaba en la universidad -hace más de dos décadas-, sólo había dos mujeres en su salón estudiando Ingeniería en Sistemas Electrónicos. Sufrió comentarios burlescos de maestros que cuestionaban la tenacidad femenina, le restaban importancia a su capacitación, argumentando: ‘Al final abandonarás todo, te vas a casar y vas a tener hijos’.

“Tuve un profesor que solía comentar ‘Es que ustedes son mujeres’. No fue tan difícil que me sacara la lágrima, pero sí me sacó el coraje de demostrarle que estaba equivocado: ‘Se lo voy a probar’, y, ¡se lo probé! Me gradué con honores. Busqué trabajo en la crisis del 94, era muy difícil. Conseguí empleo, me casé, tuve hijos y aquí sigo. ¡Puedes hacerlo todo, decidiendo cada día lo que va a tener prioridad! Algunos días lo tendrá tu trabajo, otros tu familia”.

La ascendencia Kichi es oriunda de Japón y encontró en México refugio. Las abuelas de Sayuri fueron de las primeras enfermeras tituladas en este país. Mientras que su padre, fue parte de la primera generación nacida en México, llegó a ser ingeniero constructor

que brindó su conocimiento en la Secretaría de la Defensa Nacional. Su madre enfrentó frustración de ver truncado su estudio universitario por atender a su familia, pero siempre inculcó en sus seis hijas lo valioso que era prepararse académicamente. Sayuri y dos de sus hermanas optaron por cursar ingenierías. Ella se casó hace 22 años y tiene dos hijos adolescentes.

“A mi mamá no la dejaron estudiar. En lugar de repetir la historia con sus hijas, la cambió. Sí, me tocó vivir en la época en que una mujer estudiando Ingeniería en la universidad, sorprendía. Luchar con el estereotipo de que la mujer no va a terminar la carrera, se va a casar. Éramos sólo dos mujeres en el salón”.

“Lo que nos bloquea es querer ser super-todo: super mamá, super profesionista, super esposa. Yo soy una pésima ama de casa, ahí no voy a brillar. A veces no soy la mejor compañera de mi esposo quizás, pero trato todos los días de dar prioridad a las cosas y no siempre es la misma. ¡Si aprendes a planear eso, puedes hacer todo y lo haces bien!”.

La pandemia, el desafío Dar prioridad a la familia durante la pandemia fue todo un reto. El año pasado, su padre y su madre enfermaron de COVID-19, los cuadros respiratorios se complicaron y fallecieron con poco tiempo de diferencia.

“Estaba trabajando en un proyecto muy importante. Una vez que arrancas el proyecto no puedes dejar de empujar porque se cae. Me siento orgullosa de que el equipo tomó en sus manos el proyecto. Yo estuve fuera casi tres semanas, y el proyecto seguía caminando. Tienes que generar sistemas de ayuda que te permitan salir de las emergencias. Debes tener esa red en todos lados: en tu casa, con tus amigos, en tu trabajo”.

Sayuri es directora en una empresa mundial (Baxter) que soporta toda una red de inteligencia artificial aplicada al área de la salud y la ciberseguridad. Por lo que la muerte de sus padres en lugar de derrumbarla, le inyectó mayor pasión para lograr cambios en el área de la medicina con base en la tecnología y salvar vidas.

“Estas empresas impactan el desarrollo de la salud. La pandemia ha sido una tragedia para muchos, tiempos de crisis difíciles, todos nos hemos sentado a replantear la vida... Tenemos que aprender, evolucionar y surgir más fuertes, de lo contrario, sí nos ganó el virus. ¡Yo me niego rotundamente a que me gane la pandemia!”.

“En los últimos tres años, la salud tomó relevancia en nuestras vidas porque si te recuperas de una enfermedad y te dan de alta, deseas seguirte monitoreando. Parte importante de cuidarte es la prevención. Entonces, quizás nunca nos vamos a querer desconectar, porque mantenerte monitoreado, es prevenir, es salud.”, enfatizó Kichi.

La empresa que dirige ella, está desarrollando sistemas tecnológicos con biblioteca de medicamentos y monitoreo remoto. Por ejemplo, se cuenta con una plataforma de diálisis peritoneal automatizada, que permite a los pacientes -que hacen sus terapias en casa- recibir información de sus médicos tratantes y el monitoreo de salud, vía remota. Una plataforma muy sencilla que reduce las visitas a los médicos en el consultorio. También lanzó bombas inteligentes que permiten a los doctores dosificar con mayor precisión los medicamentos a los pacientes. En esa empresa, la mujer ocupa 30% de los puestos laborales y los varones 70%. El reto es alcanzar el 50-50. Pero, para lograrlo las mujeres deben concientizarse sobre la elección de su carrera.

“Decidirse a carreras de tecnología. Creo que lo que tenemos que hacer es iniciar desde con nuestras adolescentes, desmitificar lo que son las carreras IT. La tecnología tiene impacto no solo en computadoras, servidores, ¡son soluciones para mejorar la salud, salvar y sostener vida!”.

Otro de los secretos que comparte Sayuri Kichi es que debes moverte laboralmente conforme vayas logrando metas, opta por estar en compañías que fomenten la equidad.

“Toda mi carrera, desde 1997, se ha desarrollado en IT. Siempre he trabajo en compañías multinacionales o globales que traen en su cultura la equidad, no siento que me hayan discriminado, pero sí siento que tenemos que pelear por más oportunidades y levantar un poco más la voz”.

“Estamos buscando siempre talento, no solo joven. Algo interesante de lo que hace la empresa son todas las acciones IT desde lo pequeño hasta las grandes aplicaciones industria 4.0. Necesitamos talento en muchas áreas, talento joven es bienvenido pero no es el único. Estamos creciendo en el área de ciberseguridad, conectividad, manufactura inteligente y manufactura conectada, todo lo que es integración de aplicaciones, automatización de procesos y vínculo entre pacientes con los médicos que les atienden”, finalizó.

