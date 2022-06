Reeligen a “Alito” como presidente de la COPPPAL

Alejandro Moreno fue reelecto como presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), para el periodo 2022-2026. El también dirigente nacional del PRI dijo que se debe cerrar el paso a toda propuesta populista y autoritaria que mine la democracia en la región.

En su mensaje, tras su nombramiento, alertó que México “se viven horas oscuras”, debido a que las oposiciones políticas y la ciudadanía que no comparte los propósitos del populismo autoritario del gobierno federal sufre una andanada de acciones represivas.

“Un gobierno que no obstante de haber surgido del voto democrático, vulnera la libertad de expresión, oculta los derechos ciudadanos y trata de destruir tanto a los órganos electorales, como a los partidos políticos y organizaciones civiles sin otro fin que mantenerse en el poder”, señaló Moreno.

En la reunión plenaria celebrada en el exconvento de San Hipólito en la Ciudad de México, por unanimidad de votos, los 69 partidos políticos que integran la organización, reeligieron al priista para un periodo de cuatro años más.

El dirigente priista dijo también que las democracias latinoamericanas deben salir de su zona de confort electoral y abrir el espacio público a formas de control ciudadano.

Al referirse nuevamente a la situación del país, reiteró su apoyo a los órganos autónomos que dijo, están siendo atacados por el gobierno federal.

Alertó que el actual gobierno busca mantenerse en el poder en las elecciones presidenciales del 2024 y para ello, dijo, recurrirá a todos los medios, pero afirmó que no lo van a permitir.

“Quieren mantenerse en el poder para no ser derrotados en las elecciones del 2024, buscan por todos los medios destruir nuestro marco electoral y las oposiciones y a ese paso cuando los derrotemos en las próximas elecciones presidenciales, estará dispuesto hacer todo lo que sea necesario para no entregar el poder. Lo advertimos desde ahora, pero no se los vamos a permitir”, sostuvo el dirigente priista.