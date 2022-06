Hoy no circula 3 de junio: ¿Qué vehículos descansan este viernes en la CDMX y Edomex?

El día de hoy en algunas zonas de la Ciudad de México registraron bloqueos por parte de organizaciones de transportistas. Sin embargo, los índices de contaminación no se dispararon por lo que el Programa Hoy No Circula operará de manera normal este viernes 3 de junio.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aplicará Programa Hoy No Circula, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Zona Metropolitana del Valle de México. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas se discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 9 y 0 ó engomado azul. Sin embargo los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar por las calles sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circulan este viernes 3 de junio.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Sedema busca regular emisiones de ruido de automóviles

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), informó que se trabaja en el Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en Materia de Prevención y Control del Ruido, que se espera sea publicado en un lapso no mayor a 60 días.

En el reglamento se establecen las acciones y medidas que deberán implementar las fuentes móviles para reducir la emisión de ruido en las vialidades de la ciudad.

