Familiares de desaparecidos sin celebrar el Día del Padre

Al grito de "No podemos celebrar sin ellos", se manifestaron este domingo, familiares de personas desaparecidas en Baja California con motivo a la celebración del Día del Padre.

El colectivo "Todos Somos Erick Carrillo", quienes hallaron esta semana una fosa clandestina en la zona este de la ciudad, marcharon en forma pacífica desde la glorieta Cuauhtémoc al Monumento México, conocida como glorieta Las Tijeras.

"Esta marcha es en honor a los padres que están desaparecidos, yo no festejo el día del padre, yo no me meto en esta celebración y mi hijo no es padre, pero me sumo a estos padres que han dejado huérfanos a varias familias", expresó el líder del colectivo, Erick Carrillo.