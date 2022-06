Hoy no Circula 16 de junio: ¿Qué vehículos descansan este jueves en la CDMX y Edomex?

De acuerdo con disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula aplicará de manera normal desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, para este jueves 16 de junio.

Este ordenamiento no aplica a vehículos de emergencia con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 16 de junio?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 1 y 2 o engomado rosa. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 16 de junio.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Suspenden 76 unidades en el primer día de revisión al transporte público en CDMX

El primer día de revisión al transporte público, tras el aumento de un peso en la tarifa, dejó como saldo 76 unidades suspendidas.

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno de la Ciudad de México informó que este día, como se acordó con el gremio de transporte público concesionado de la capital del país, comenzaron los operativos para supervisar la correcta operación de quienes conducen las unidades.

Derivado de esto, se realizaron 43 operativos en las alcaldías Gustavo A Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco, Cuauhtémoc y Xochimilco donde se llevaron a cabo un total de mil 56 revisiones.

