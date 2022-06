Dejan fuera de la Permanente a Movimiento Ciudadano; TEPJF tendrá que dar resolución

Por el voto ponderado de Morena y aliados, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, aprobó desacatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de dar un lugar a un diputado de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) en la Comisión Permanente.

Con los votos de Morena y PT, que por ser mayoría tienen voto ponderado, el órgano de gobierno aprobó desacatar el fallo del tribunal que el pasado 8 de junio ordenó al Congreso de la Unión a acatar la sentencia incumplida del 26 de enero de 2022, que reconoce y garantiza el derecho constitucional de MC a tener representación en la Comisión Permanente durante toda la Legislatura.

Las fracciones de oposición del PAN, PRI, PRD y MC votaron a favor del acatamiento de la sentencia, sin embargo, la mayoría parlamentaria de Morena lo rechazó.

El desacato de Morena y aliados se fundamenta en que la JUCOPO está imposibilitada para acatar el fallo, toda vez que corresponde a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibir la resolución y abrir un periodo extraordinario para que el pleno de la Cámara de Diputados vote si procede o no, señaló el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier.

“Estamos en la postura de no violar la Constitución y de no suplir al pleno, yo no debo, puedo sí, pero se viola la Constitución y sí podemos tomar una salida fácil de complacencia para ser buenos chicos ¿y la Constitución y el pleno? El órgano deliberativo superior de representación popular que es el pleno, el cumplimiento a lo que establece el marco constitucional ¿lo vamos a violar nosotros, aquí donde se hacen las leyes?” Señaló Mier.

El presidente de la JUCOPO, Rubén Moreira, señaló que será el TEPJF quien determine si la Cámara de Diputados incumplió su resolución o no, previa presentación de una queja.

“Nosotros votamos por el acatamiento, primero porque creemos que democráticamente le corresponde a Movimiento Ciudadano una participación en la Comisión Permanente… nosotros pensamos que las resoluciones deben de acatarse” dijo Moreira.

