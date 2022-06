Nunca estaré del lado de la traición; mexiquenses definiremos decisión en Morena: Higinio Martínez

El senador Higinio Martínez anunció que Morena definirá a más tardar en septiembre a quien encabece el proyecto para sacar el PRI del poder en 2023, y que se tendrá que escuchar a todos para lograr el consenso y llegar unidos, por encima de ambiciones desmedidas y mezquindades porque no es bueno cortar ilusiones que pueden traer consecuencias imprevisibles.

Ante liderazgos de los 125 municipios del estado y unos 20 mil asistentes a la Convención Estatal de “Mexiquenses de Corazón”, Martínez señaló que en el Estado de México es posible un gobierno de cambio y transformación, con certeza, “que venza al PRI y a los panuchos”.

También afirmó: “No pienso en otra opción más que la de representar a ustedes con toda la dignidad que ha dado nuestra vida. No aspiro más a lo que el Creador decida sobre mi caminar. Soy feliz, pese a los indicios de deslealtad, creo en todas y todos ustedes de pie y de frente, con el corazón, les digo que la razón está de nuestro lado y habremos de triunfar en esta primera etapa”.

Martínez Miranda acudió como invitado a la convención realizada en Texcoco, donde nuevamente fue arropado por militantes y ante quienes expresó que nunca ha estado ni estará de su lado la traición ni la deslealtad, pues en el movimiento no hay ambición vulgar o desmedida.

“Mucho menos está en mi lado la irresponsabilidad de trabajar por algo que no estemos preparados o no tengamos la responsabilidad de llevar con éxito: el cambio y la transformación en nuestro estado. Nadie que no sea del Estado de México, y que conozca nuestro trabajo de más de 30 años por esta entidad y en la que hemos dado resultados puede negarnos el derecho de encabezar los destinos de esta gran entidad”.

Higinio Martínez quiere el triunfo de Morena en el Estado de México

FOTO: El Heraldo de México

Ante los miles de convencionistas, asentó que estará sujeto a la crítica y también a la mentira y la calumnia de quienes desde Morena, y enemigos externos, producen a diario grandes cantidades desde la envidia y el egoísmo.

Dijo sí a las encuestas, pero a todos los mexiquenses, a los mismos convencionistas ya sean militantes o simpatizantes y texcocanos en general, para que ellos expresen su opinión de a quién quieren para encabezar el movimiento que lejos de mezquindades, dé certeza al estado de que habrá un gobierno de cambio y transformación. No se trata de ganar por ganar, dijo el militante de izquierda.

Ante los gritos de ¡Gobernador, gobernador…! Martínez Miranda pidió que se escuche la opinión de todos en Toluca pero también en la Ciudad de México, porque los dirigentes tendrán que asumir la responsabilidad de llegar unidos ante quien será el protagonista del cambio verdadero, ante la posibilidad histórica.

“Hablo sobre la designación, nunca ha sido bueno cortar ilusiones en flor, porque la consecuencias que se deriven de ello siempre serán imprevisibles”

Informó que atenderá el llamado del presidente Andrés Manuel, a quien refrendó su respaldo y lealtad, para continuar con esta movilización pacífica y dentro del terreno de la civilidad y el respeto. Por ello, le dedicará mínimo 14 horas de su tiempo como hace el primer mandatario.

SEGUIR LEYENDO:

Elecciones 2023 en Edomex: Preparan contienda por la gubernatura

Se perfilan Morena y PRI a batalla electoral Edomex, ven condiciones de triunfo cada uno

El morenista Higinio Martínez busca la unidad en Edomex