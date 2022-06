Cumple más de 22 horas bloqueo de autopista por secuestro de mujeres

A más de 24 horas del secuestro de dos mujeres en Colima, una de ellas embarazada, el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervera, confirmó que no han sido localizada, pese a que se han implementado diversos operativos que dieron como resultado la detención de 17 personas.

Asimismo, ya se cumplieron más de 20 horas del bloqueo de la autopista Guadalajara-Manzanillo, frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), por parte de las familias de las víctimas, para exigir su pronta localización con vida.

El vocero dio a conocer los resultados de los operativos implementados desde el secuestro, ocurrido en el lugar de trabajo de las víctimas, un negocio de financiamiento de automóviles ubicado en la avenida Constitución, en el centro de Colima.

Detalló que se detuvieron a 17 personas, a quienes se les imputan diversos delitos del orden común y federal y también se aseguraron 31 armas largas, 9 armas cortas, 25 chalecos tácticos, 4 radios de comunicación, un inhibidor de señales de comunicación, 7 granadas, decenas de cargadores y cientos de cartuchos de diversos calibres.

“Les reitero, lamentablemente las dos mujeres no han sido localizadas. Todas las autoridades siguen en su búsqueda, se están realizando mientras hablamos con ustedes diversos operativos y acciones de inteligencia para localizarlas", informó Joya Cervera.

El vocero agregó que tanto el fiscal general del Estado como la secretaria general de Gobierno, atendieron anoche personalmente a los familiares, además han estado en contacto permanente y se les ha informado de todas las acciones que se han hecho y las diversas líneas de investigación que se siguen.

Habían quedado en ir a Casa de Gobierno para reunirse con la mandataria estatal Foto: Especial

Continúa el bloqueo de la autopista y amenazan con extenderlo

Familiares de las mujeres secuestradas, Leticia y Katya, mantienen desde hace más de 22 horas el bloqueo de la autopista Guadalajara-Manzanillo, frente a la FGE y la Central Camionera, el cual mantendrán hasta que sean rescatadas.

“El plantón no se va a levantar, hasta que usted no nos entregue a nuestras hijas sanas y salvas y con vida, mientras no lo vamos a levantar”, manifestó Leticia Lara Carrasco, madre de una de las víctimas.

Dijo temer que si llegan a algún acuerdo con la autoridad para retirarse ya no las van a buscar, por lo que, de ser preciso, cerrarán más calles y avenidas de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, hasta que sean localizadas.

Agregó que habían quedado en ir a Casa de Gobierno para reunirse con la mandataria estatal, pero decidieron que, si ella quiere hablar, tendrá que acudir al lugar del bloqueo.

De igual forma convocó a más familiares de personas desaparecidas a sumarse al plantón, con el fin de ser escuchados.

dhfm

Seguir leyendo:

Entregará AMLO recursos a 31 municipios de Oaxaca afectados por Agatha

Anuncia AMLO 120 mmdp de inversión para dos plantas

Compra AMLO la empresa de internet Altán Redes para conectar a todo México