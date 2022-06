Américo Villarreal recibe constancia de mayoría como Gobernador Electo

Américo Villarreal Anaya recibió del Instituto Electoral de Tamaulipas la constancia de mayoría tras la elección de Gobernador del Estado. A partir de ahora los adversarios disponen de cuatro días para presentar los recursos de inconformidad.

Cientos de simpatizantes le acompañaron al IETAM para recibir la constancia de mayoría, y a quienes reiteró su compromiso por lograr un Tamaulipas con paz y bienestar para todos, y para lo cual empeñará toda su voluntad y trabajo.

Recalcó que a partir del primero de octubre su prioridad serán la seguridad, empleos y mejores salarios, así como la salud.

“Desde hoy la voluntad y el trabajo serán lo fundamental de lo que vamos a hacer; a partir de hoy un gobernador amigo los va estar esperando en el Palacio de Gobierno servirles a ustedes, a nadie más", dijo.

Con la constancia de mayoría en mano agradeció a Morena, PT y Verde su postulación, pero sobre todos y todas a quienes le dieron su voto, le brindaron la confianza y sostuvo que no les habrá de defraudar.

Américo Villarreal formuló un exhorto a todos los ciudadanos para dejar atrás las diferencias derivadas de la competencia electoral y a sumarse a todas las acciones que hagan un mejor Tamaulipas.

En su mensaje, el doctor Américo aseguró que su primer compromiso será recuperar las instituciones y aseguró que viene una reestructuración en los sistemas de salud y educación, además de que la Guardia Estatal será una realidad en materia de seguridad.

En tanto era vitoreado con el grito de gobernador, gobernador, gobernador, reiteró: “Van a tener un gobernador atento a que se cumplan las leyes".

"La tarea por venir es grande y compleja" Foto: Especial

De acuerdo con el cómputo estatal efectuado por el Consejo General del IETAM, Américo Villarreal obtuvo 731 mil 383 votos, en tanto que para César Verástegui fueron 642 mil 800 y Arturo Diez Gutiérrez 46 mil 182, por lo cual la constancia de mayoría fue para Villarreal Anaya.

Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto, hizo entrega de la constancia y felicitó a Villarreal Anaya a la vez que agradeció a todos los ciudadanos que se desempeñaron como funcionarios en las cuatro mil 777 casillas que fueron instaladas y que con su intervención dieron certeza a la elección. Así también al más de millón 400 mil electores que con su sufragio hicieron la elección

Américo Villarreal aseguró que la voluntad del pueblo de Tamaulipas y el deseo de un cambio quedó expresado en las urnas, por lo que de inmediato convocó a la unidad, a la participación y a la reconciliación de los tamaulipecos.

"La tarea por venir es grande y compleja. Hemos conseguido el primer paso, en adelante debemos emprender el cambio más profundo y verdadero de nuestra historia reciente", dijo.

En su mensaje aseguró que gobernará con total fidelidad a los principios y a las máximas de la Cuarta Transformación: "No robar, no mentir y no traicionar al pueblo será norma obligada en mi conducta", expresó.

"Gobernaré con el referente del desempeño de mis padres", reconoció.

Antes de finalizar y ante los aplausos y gritos de Sí se pudo, el gobernador electo para el periodo 2022-2028 pidió dar paso a una transición ordenada, rigurosa y eficiente como lo establece la Ley.

"Esperamos entendimiento, colaboración y responsabilidad en todo el proceso. Que se rindan cuentas claras, de nuestra parte habrá total transparencia", señaló.

Una vez finalizado el acto protocolario el doctor Américo recibió las muestras de cariño de miles de ciudadanos que lo esperaban en las afueras del Ietam y ante ellos dio lectura a la constancia recibida "el triunfo es de todos, vamos juntos a transformar a Tamaulipas, no les vamos a fallar", remató, mientras la música sonaba a todo volumen, así como los gritos de gobernador, gobernador.

Por su parte, el Delegado de Morena, Ernesto Palacios reconoció que los tamaulipecos hicieron la hazaña histórica y conquistaron su libertad.

"Se lo merecen, van a tener un buen gobernador que será Américo Villarreal...viene un gran tiempo, una etapa bella y buena por fin habrá un buen gobierno...ahora si ya se van los corruptos, fuera, fuera".

De acuerdo con la Ley Estatal de Medios de Impugnación los adversarios tienen un término de cuatro días para presentar recursos de inconformidad en contra de los resultados del cómputo estatal y la entrega de la constancia de mayoría.

