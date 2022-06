Reducirán agua en hogares de alto consumo en Nuevo León

Los domicilios que consuman más de 70 metros cúbicos mensuales de agua verán una reducción en su presión, como parte de las estrategias del cuidado del líquido que ha implementado Agua y Drenaje de Monterrey.

En rueda de prensa, el director de la paraestatal, Juan Ignacio Barragán informó que han detectado que un 60 por ciento de la población ha bajado su consumo de agua, pero otra parte mantiene su consumo similar previo a los cortes de agua, o por encima de.

Por lo que se implementarán en los domicilios donde han detectado un consumo de 70 metros cúbicos mensuales o superior se instalarán reductores de agua, que logran bajar el consumo en un 40 por ciento.

“Se va a establecer un sistema de reducción de presiones; lo iniciamos con los usuarios que toman agua de la red sin medidor, es un número importante principalmente en quintas en la periferia, que se conectaron a la red de forma irregular, y no solo usaban el agua para uso humano. Ese proceso ya se inició, pero ahora a partir de hoy iniciaremos una campaña muy fuerte de aplicación de reductores de abastecimiento a todas las tomas que consuman por encima de los 70 metros cúbicos mensuales, porque si no lo están haciendo de manera voluntaria, no se vale que haya ciudadanos que sufran carecía de aguas mientras otros la despilfarran”, mencionó Barragán.