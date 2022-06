PRI y Morena redoblan ataques, a cuatro días de las Elecciones

A cuatro días de que se lleven a cabo los comicios electorales en seis entidades del país, la guerra entre el partido en el gobierno, Morena, y el PRI arreció con la difusión de audios que comprometen a funcionarios del gobierno federal, al dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno y al senador del PVEM, Manuel Velasco.

El dirigente nacional del PRI denunció una campaña en su contra encabezada por el gobierno federal, y reveló el audio de una conversación que sostuvo el 8 de abril con el senador del PVEM, Manuel Velasco, en la que le da un mensaje incluidas presuntas amenazas enviadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En tanto, la gobernadora de Campeche reveló un nuevo audio del dirigente del PRI en donde se advierte que el dirigente incurrió presuntamente en evasión fiscal, lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita.

En la grabación que dio a conocer Alejandro Moreno, el titular de la Segob presuntamente envía un mensaje al priista a través del senador Manuel Velasco para condicionar el voto de la bancada priista a favor de la Reforma Eléctrica, de lo contrario, le advierte, se irían “con todo” en su contra.

El dirigente priista advirtió que la campaña en su contra se orquestó desde el momento en que los diputados del PRI votaron en contra de la Reforma Eléctrica el 17 de abril, previo a ello, dijo, recibieron amenazas para que cambiaran el sentido de su voto.

—“Habló con su jefe enfrente de mí y que… si no jalabas, se van a ir con todo”— señala supuestamente el ex gobernador de Chiapas en el audio.

El líder priista respondió: “Nosotros no entendemos así, menos bajo amenaza, tú me conoces hermano, yo soy de firme convicción… y si se van a venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema, si algo tengo yo, es que me sobran huevos”, se escucha.

En respuesta, durante el programa Noticias de la Noche con Salvador García Soto, en Heraldo Televisión, Manuel Velasco dijo que Alejandro Moreno traicionó su confianza y una amistad de 20 años, incluso, reveló que su equipo de abogados ya analiza interponer una denuncia en contra el líder nacional del PRI.

"Yo no amenacé de muerte, ni amenacé a nadie. Es una conversación privada y fue a título personal. Yo no trabajo en el gobierno federal para nadie y tampoco en la fracción de Morena", sostuvo.

Por la noche, la gobernadora de Campeche difundió nuevos audios del priista, donde se escucha a Alejandro Moreno Cárdenas planear una supuesta operación de lavado de dinero.

En una conversación presuntamente con su abogado, identificado como Zertuche, se advierte que no informó de algunas de sus propiedades en su declaración patrimonial antes de ocupar el cargo de diputado federal, además que lavó dinero para la compra de un terreno en el municipio de Champotón, Campeche.

